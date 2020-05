Magazine Megan Fox abandonou marido, pela primeira vez, quando ele estava doente e acamado, revelam amigos

A atriz Megan Fox abandonou o marido, o ator Brian Austin Green, pela primeira vez, quando ele estava doente e acamado. Fontes próximas ao ex-casal relatam ao jornal New York Post que o término do casamento anunciado há algumas semanas pelo ex-astro da série ‘Barrados no Baile’ foi o segundo, tendo o primeiro ocorrido em 2015, enquanto Green enfrentava uma síndrome que o deixou praticamente incapacitado.

“Ele praticamente não conseguia levantar a cabeça”, disse a fonte ligada às duas celebridades sobre a saúde do ator na época do primeiro término. O contato relatou que Green ficou acamado e incapaz de se movimentar por cerca de seis meses, tendo sido durante esse período que a estrela da franquia ‘Transformers’ se separou pela primeira vez. Os dois acabaram retomando quando Fox ficou grávida do terceiro filho deles.

A primeira separação de Fox e Green foi bastante noticiada. A atriz chegou a dar entrada nas documentações do processo de divórcio, mas eles acabaram fazendo as pazes.

O segundo término dos dois veio à público há algumas semanas. Eles estavam casados desde 2010 e são pais de Noah (7 anos), Bodhi (6 anos) e Journey (3 anos).

O término do relacionamento de Green e Fox foi revelado após ela ser flagrada em um passeio de carro e indo a um café na companhia do rapper Machine Gun Kelly. Depois foi divulgado o clipe da canção ‘Bloody Valentine’, de Kelly, com a participação de Fox em várias cenas de pegação com o artista.

Green oficializou o fim de seu casamento com Fox na mais recente edição de seu podcast, ‘…With Brian Austin Green’. Ele expôs como seu relacionamento vinha em crise desde o final de 2019 e que a gota d’água foi a aproximação de Fox e o rapper Machine Gun Kelly nas filmagens do drama policial inédito ‘Midnight in the Switchgrass’.

Antes de oficializar o término, Green falou no podcast como sonho com o ocorrido algumas semanas antes dos dois optarem pelo término: “Umas três semanas antes de ela ir para as filmagens eu tive um sonho, o que todo mundo tem, mas eu nunca lembro dos meus sonhos. Eu sonhei que ela voltava do trabalho e nós estávamos distantes, as coisas estavam estranhas, estava tudo esquisito entre a gente”.

Green contou ter relatado o sonho para a esposa, mas ela disse que estava tudo bem entre eles. No entanto, ao retornar das gravações na Europa, Fox teria agido de forma estranha. Questionada pelo marido, ela alegou estar “cansada da viagem”.

“Dei a ela algumas semanas, como ela estava fora do país talvez ela estivesse cansada, ela tinha gravado de noite, então dei um tempo, achei que as coisas voltariam ao normal”, contou Green. Aí ele conta como foi finalmente abordado pela esposa: “Ela me disse, ‘Sabe, concluí enquanto estava fora trabalhando sozinho que me sinto melhor sozinha e acho que isso pode ser algo que pode funcionar para mim’”.

“Eu fiquei chocado e fiquei chateado, mas não posso ficar chateado com ela e não posso ficar chateado com ela porque isso não é algo que ela escolheu, é como ela se sentiu. Então decidimos nos separar por um tempo e vamos usar esse espaço e esse tempo para ver o que acontece”, afirmou.

“Vou sempre amá-la e sei que ela vai sempre me amar e sei que a família que construímos é incrível e muito especial”, disse.

Green encerrou fazendo uma breve menção aos boatos referentes a Machine Gun Kelly, com quem Fox trabalhou nas filmagens de ‘Midnight in the Switchgrass’. O ator mencionou o rapper por seu nome de batismo, Colson Baker: “Ela conheceu esse cara, Colson, no set. Não o conheço. Eu e a Megan conversamos sobre ele. Eles são apenas amigos no momento”.

“Eu confio nas avaliações dela, ela sempre foi muito boa para julgamentos. Eu não quero que as pessoas achei que ela ou ele são vilões ou que eu sou uma vítima”, finalizou.

‘Midnight in the Switchgrass’ é dirigido pelo cineasta Randall Emmet e ainda conta com Bruce Willis no elenco. O filme não teve sua data de lançamento anunciada. Há algumas semanas Machine Gun Kelly compartilhou no Instagram uma foto na qual mostrava uma cadeira com o nome dele ao lado de uma cadeira com o nome de Megan Fox no set da produção.

