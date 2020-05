Magazine Separado de Angelina Jolie, Brad Pitt consegue reunir todos os filhos no aniversário de Shiloh

Por Redação O Sul | 31 de Maio de 2020

O astro não economizou para marcar os 14 anos da sua filha. (Foto: Reprodução)

O aniversário foi de Shiloh, que completou 14 anos no dia 27 de maio, mas quem verdadeiramente comemorou e ganhou o melhor dos presentes foi o seu pai, Brad Pitt. Ele conseguiu reunir todos os seus filhos com Angelina Jolie – não há notícia de que tenha havido outra oportunidades dessa desde o tumultuado divórcio do casal em 2016 – e não economizou na festa segundo as informações do jornal The Sun.

Se os presentes e a decoração foram definidos como luxuosos, Pitt mostrou que fez planejamento para a festa, comprando um forno de pizza para preparar o prato preferido de Shiloh e também acertou no sabor do bolo. “Brad realmente queria tornar o dia de Shiloh especial e planejava isso há algum tempo, ele não consegue acreditar no quanto ela está crescida.”

De acordo com a fonte da publicação, os gêmeos Knox e Vivienne, de 11 anos, Zahara, de 15, Pax, de 16, e até mesmo Maddox, de 18, e que estaria com relações estremecidas com o astro há anos, compareceram e se divertiram muito na casa de Pitt em Los Feliz (Califórnia).

“O aniversário de Shiloh realmente engajou todo mundo e ela tinha muitos presentes para abrir no dia. Um dos amigos editor de filmes de Brad montou um vídeo de mensagens de sua família e amigos em todo o mundo, alguns dos quais ela não via há muito tempo devido à pandemia do novo coronavírus”, conta o amigo de Pitt que falou à publicação. “Shiloh gosta muito de fotografia e Brad também comprou uma câmera Polaroid vintage e criou um livro com todas as suas melhores fotografias dos últimos anos.”

O ator vencedor do Oscar por “Era uma Vez em… Hollywood” neste ano ainda surpreendeu a filha com uma sessão de estúdio com um renomado guitarrista para ensiná-la a tocar o instrumento – a guitarra é outra das paixões dela.

