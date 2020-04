Celebridades Meghan Markle celebra primeiro filme com a Disney após realeza: “Estou muito grata”

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

A ex-Duquesa de Sussex narrou a história do longa-metragem "Elefantes" que conta a história da travessia de uma manada pelo continente africano Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Meghan Markle está na Disney! A mulher de Harry falou pela primeira vez sobre o filme que protagonizou para o estúdio hollywoodiano. Ao contrário do que havia sido especulado, a atriz não interpretou uma princesa, mas, na verdade, ela narrou o novo documentário “Elefante”, do Disney Nature.

Em entrevista para o Good Morning America, a artista comemorou a oportunidade de fazer parte deste projeto em prol do meio ambiente. O longa-metragem é, inclusive, o primeiro da mãe de Archie Harrison após deixar a realeza britânica oficialmente em março.

Meghan está se adaptando a nova vida em Los Angeles, nos Estados Unidos, após cortar a relação com a família real, ato que foi apelidado de “Megxit”. Nesta segunda-feira (20), a atriz deu uma entrevista para a TV sobre o novo trabalho nos cinema. “Espero que, com esse filme, as pessoas percebam como tudo está conectado. Se tivéssemos mais consciência disso, acho que mais nós tomaríamos conta um dos outros, deste planeta e dos animais de uma maneira muito diferente”, apontou.

O primeiro filme de Meghan Markle após a saída da família real conta a história de um grupo de elefantes. A matriarca da família, apelidada de Gaia, lidera a manada em uma travessia pelo continente africano.

“A Gaia precisa mostrar aos predadores que a sua família é forte e que eles não deveriam desperdiçar o seu tempo. Essas criaturas são magníficas e, ao mesmo tempo, são muito sensíveis e conectados um com o outro. Vimos neste filme como eles são impressionantes. A memória deles é incrível, a capacidade de cuidar dos mais novos e de proteger os outros. Acho que eles são muito mais parecidos com a gente do que o contrário”, elencou.

Envolvida em causas em prol do meio ambiente e do feminino, Meghan Markle comemorou a possibilidade de dublar em um filme com causa social tão latente. “Estou muito grata de poder fazer parte desse filme e dar vida a esta história. Eu tive muita sorte de poder trabalhar com este projeto que mostra os elefantes em seu habitat natural. É muito legal poder nos conectar com eles e, de fato, entender que temos um papel muito importante para manter a preservação e a segurança deles”, apontou.

Meghan Markle fez este filme de coração. A atriz irá doar grande parte do cachê, inclusive, para a ONG “Elephants Without Borders” que, em português, significa “Elefantes Sem Fronteiras”. O objetivo é proteger os animais contra a caça ilegal.

