Meghan Markle faz 39 anos nesta terça-feira (04). A Duquesa de Sussex comemorou o primeiro aniversário longe da Família Real britânica de uma forma intimista.

Seguindo as normas do isolamento social, a ex-atriz dispensou festas com vários amigos e celebrou a data na companhia de Harry e do filho de 1 ano, Archie. De acordo com fontes do THE SUN, o evento foi discreto e ocorreu na própria casa da família Sussex nos Estados Unidos, onde os três estão morando após deixarem o Frogmore Cottage no Reino Unido. Atualmente, o casal reside em uma mansão alugada em Los Angeles, Califórnia, que pertence ao ator e produtor Tyler Perry e foi avaliada em R$ 104 milhões.

Meghan Markle recebeu uma mensagem de parabéns da própria Rainha Elizabeth II. A monarca desejou um feliz aniversário em seu perfil no Instagram junto com uma foto ao lado da mulher de Harry. Na imagem, as duas aparecem sorrindo e acenando durante a visita ao Chester, em 2018. “Desejando para a Duquesa de Sussex um grande feliz aniversário!”, escreveu a majestade junto com um emoji de bolo e balão.

Meghan Markle recebeu mensagem de parabéns do casal Kate Middleton e William pelo aniversário. Os Duques de Cambridge comemoraram a nova data com uma foto da cunhada no perfil do Instagram e do Twitter. “Desejando um grande feliz aniversário para a Duquesa de Sussex!”, escreveram na legenda. Assim como eles, Príncipe Charles e a Duquesa da Cornualha, Camila, também se manifestaram na web sobre o dia especial. “Feliz aniversário para a Duquesa de Sussex!”, festejaram o casal.