Desde o fim de semana, começaram a circular rumores de uma suposta crise no casamento do casal. (Foto: Divulgação)

Desde o fim de semana, começaram a circular rumores de uma suposta crise no casamento do casal

Ivete Sangalo e o marido, Daniel Cady, protagonizaram um momento romântico em uma live no Instagram da cantora nesta terça-feira (04). Ela dividia a transmissão ao vivo com a atriz Rebeca e foi surpreendida com a chegada do nutricionista – a quem homenageou em aniversário no começou de junho.

Ele deu um beijo na cantora e animou os fãs e a artista com quem Ivete fazia o vídeo. A atitude colocou fim a rumores sobre crise no relacionamento e suspeitas de separação levantadas na web depois que os dois aparecerem sem aliança em postagens recentes.

Desde o fim de semana, começaram a circular rumores de uma suposta crise no casamento depois que os dois foram vistos sem alianças em postagens recentes. Eles estão juntos há mais de 10 anos e são pais de Marcello e das gêmeas Marina e Helena.