Manu Gavassi escreveu um texto na terça-feira (04) no Instagram para parabenizar Bruna Marquezine pelo aniversário de 25 anos de idade. As duas se conheceram durante a novela Em Família, exibida em 2014.

“Oi Bruninuni. Hoje é dia 4 de Agosto e é seu aniversário de 25 anos. E eu escolhi pra te homenagear essa foto que salvei esses dias no meu celular, estávamos com alguém que pediu pra tirar foto com a gente [em 2019 quando isso era possível] e algum fã clube recortou a pessoa [Peço perdão a ela] mas escolhi justamente por não ser a foto perfeita. Por estarmos com carinhas sorridentes e verdadeiras de meninas [pós vinho, risos]. E sinto que essa é a nossa melhor versão. Nossa essência. Te amo como se você fosse família, e acho que é porque você é. Família a gente escolhe, e a gente se escolheu”, escreveu a cantora.

“Te admirei desde a primeira vez que pude conviver com você e ver a graça e simplicidade que você conduzia a loucura que sempre foi sua vida. Você faz parecer fácil, Bru. Você inspira e nem percebe. É uma delícia te ouvir falar, contar suas histórias, seus medos, seus sonhos. Eu amo quem fala com os olhos brilhando e na minha opinião dentre tantas essa é a sua qualidade mais preciosa. Amo você. Amo te ver crescer. Amo crescer junto. Amo nossa conexão e respeito. E desejo que esse novo ciclo seja lindo, leve e verdadeiro. [Que nem nossas carinhas pós vinho da foto]. Um bilhão e meio de beijos”, finalizou Manu.