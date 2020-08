Cantora foi uma das convidadas do novo episódio do "Que História é Essa, Porchat?". (Foto: Divulgação)

Fafá de Belém foi uma das convidadas do “Que História É Essa, Porchat?” na noite desta terça-feira (04) e relembrou uma vez que foi vestida de noiva a um casamento para se vingar da noiva, que não gostava dela.

A cantora contou que quando tinha 16 anos, ainda morando em Belém, no Pará, ela foi convidada para o casamento da irmã de um dos seus amigos – com quem ela ficava de vez em quando – que não gostava dela, mas teve que convidá-la por conta de sua relação com sua família.

Fafá contou que bolou o plano depois de a noiva oficial ter desdenhado dela em um telefonema para fazer o convite, debochando do fato de seu irmão estar namorando uma outra menina. “Só estou te convidando porque papai e mamãe gostam muito de você, por mim não te convidava… Desliguei o telefone e falei ‘que mulher abusada'”

“Todo final de semana em Belém fazia algum personagem. Eu desenhava o modelo e mamãe fazia uma roupa. Eu era a Gilda, era a Bonnie do Clyde. Ia para festas. Um dia falei ‘mãe, você faz vestido de noiva?'”, continuou, contando ter ido até uma loja de tecidos especializados só para isso

“E claro, um amigo meu gay maravilhoso me acompanhava nisso, eu disse ‘aluga um fraque branco'”, contou, afirmando que os dois ficaram esperando na porta da igreja até que a noiva entrasse.

“A noiva começa a subir a escadaria da Basílica de Nazaré, que é a igreja mais importante de Belém, eu esperei a mulher entrar, colhi umas flores no jardim e assim que a cauda dela acabou de entrar eu entrei atrás… Ela na frente ali não tava me vendo”, continuou. “Quando ela chegou bem perto do o padre, ele olhou pra trás e aí ela virou e dei um tchauzinho e sentei na primeira fila”

Fafá encerrou a história contando que sua filha, Mariana, uma vez estava na rua em São Paulo há cerca de 10 anos e acabou encontrando uma senhora com um sotaque de Belém. Batendo um papo, ela contou ser filha de Fafá e a mulher se divertiu: “Eu adoro a sua mãe, ela tem um humor maravilhoso, mas a minha filha odeia a sua mãe, sua mãe foi vestida de noiva no meu casamento”‘. Mariana me ligou falando ‘mãe, aquela história é verdade’, eu falei ‘claro'”, encerrou Fafá, aproveitando para mostrar uma foto do tal vestido.