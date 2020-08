Kate Middleton voltou a demonstrar seu engajamento com a moda sustentável em nova aparição nesta terça-feira (04). Além de investir em marcas social e ecologicamente confiáveis, a duquesa de Cambridge não tem problemas em repetir looks. Desta vez, seu look foi completamente reciclado.

Ela combinou um vestido midi branco bem ladylike da marca inglesa Suzanah – que já havia sido sua aposta para o torneio de Wimbledon em 2019 – com um salto Tabitha Simmons usado por ela pela primeira vez há nada menos que 7 anos.

Engajada em causas sociais, Kate saiu de casa por um motivo nobre! Ela conseguiu mais de 10 mil itens fornecidos por 19 marcas britânicas para famílias em situação vulnerável em todo o Reino Unido.

As doações serão distribuídas em mais de 40 pontos em todo o país. E a mãe de George, de 7 anos recém-completados, Charlotte, de 5, e Louis, de 2, não dispensou equipamentos de proteção individual durante a organização dos itens: ela foi fotografada com máscara de tecido com estampa floral míni e luvas descartáveis.

A produção de Kate Middleton contou ainda com um acessório que fazia referência aos três herdeiros: um colar personalizado com o formato da lua e diamantes no qual haviam as letras G, C e L, iniciais de cada um dos filhos.

No mesmo podcast em que revelou aprovar uma possível carreira no futebol para George, William recordou um presente dado para mulher que, mesmo depois de anos, é lembrado por ela.

“Eu dei um par de binóculos para a minha esposa uma vez, ela nunca vai deixar eu me esquecer disso! Foi bem no começo do nosso namoro. Eu os embrulhei. Eles eram muito legais. Eu estava tentando me convencer sobre isso. Eu fiquei, tipo: ‘mas isso é demais! Olha o quão longe você pode enxergar’. Ela ficou me olhando, tipo: ‘Mas são binóculos, o que está acontecendo?'”, recordou o duque, em tom descontraído: “Não deu muito certo. Honestamente, eu não faço ideia de por que comprei um par de binóculos para ela”.