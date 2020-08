Nego do Borel fala de saudades de Ronaldinho Gaúcho, preso no Paraguai

Nego do Borel usou seu Instagram nesta terça-feira (04) para fazer uma homenagem para Ronaldinho Gaúcho, que cumpre prisão em regime domiciliar em uma suíte presidencial de um hotel em Assunção, no Paraguai, ao lado do irmão e empresário, Roberto Assis, acusados de uso de documento falso.

O cantor publicou uma foto do ex-jogador e um texto carinhoso. “Quem tem saudades de ver esse cara jogando? Saudade de você, meu amigo. Vem logo para o nosso país. Saudade de ver você lá na sua casa jogando aquele dominó, com os coroas cheio de cachaça cantando samba no condomínio, sem deixar ninguém dormir. Máximo respeito por você, Ronaldinho, ídolo pra sempre, joga demais, coração enorme. Forças, R10, estamos com você, meu parceiro”, escreveu Nego.

Nos comentários, alguns seguidores concordaram com o cantor, entre eles, o rapper PK, que elogiou Ronaldinho. “O melhor de todos os tempos”, declarou ele.