Juju Salimeni admitiu, por meio de vídeos em seu Instagram, que tem cabelos brancos e que lida bem com eles. A apresentadora contou que recebeu mensagens de fãs questionando sobre os fios e explicou que como os mantém loiros e está em transição capilar, não se incomoda com isso.

“Estou recebendo um monte de mensagens do pessoal falando: ‘Juju, eu acho que estou vendo você de cabelos brancos’. Eu adoraria falar para vocês que não tenho nada, mas chegando aqui bem pertinho, eu tenho”, começou ela.

Na sequência, ela pontuou o fato de os fios brancos não terem efetivamente ligação apenas com idade. “Conheço muitas pessoas que bem antes dos trinta começou a ter um monte de cabelinho branco. Eu já tinha alguns, agora tenho um pouco mais. Dizem que cabelo branco dá muito em quem tem estresse, quem é muito nervoso. Não sei. Sei que adquiri muitos cabelos brancos nessa minha jornada de vida pública. Não é fácil”.

A apresentadora ainda pontuou que está em paz com as madeixas e que foca, agora, no crescimento. “Eu não ligo, porque como uso cabelo loiro, acho que dá uma iluminada. Eu estou na fase de transição capilar e estou deixando crescer, então não estou pintando, nem fazendo química. Essa parte de cima está lotada de cabelo, como já falei para vocês. Não consigo arrumar porque essa parte não abaixa, está sempre estufadinha. E eu quero mais é que cresça, que eu tive uma queda”, disse ela, relembrando o período em que passou por uma depressão e que teve o problema com os fios.