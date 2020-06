Magazine Meghan Markle recebe elogios em seu primeiro trabalho fora da família real

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2020

Meghan Markle ajuda uma cliente da ONG, dedicada à ajudar mulheres vulneráveis a encontrarem oportunidades no mercado de trabalho. (Foto: Reprodução/PA)

Desde que se mudou para Los Angeles (EUA), Meghan Markle, de 38 anos, tem se dedicado à ONG Smart Works, que oferece roupas e serviços de coaching para mulheres desempregadas. “Ela traz sempre grandes ideias para a mesa. Está absolutamente ainda envolvida e frequentemente está vestindo e treinando nossas clientes”, revela Kate Stephens, CEO da instituição.

Kate disse ainda que a duquesa de Sussex, que atualmente mora na mansão de 18 milhões de dólares que pertencente à Tyler Perry, começou a visitar o Smart Works antes do casamento real em maio de 2018, quando estava conhecendo diferentes instituições de caridade no Reino Unido.

O CEO explicou ainda que a duquesa “realmente se conectou” com a missão da caridade e seu trabalho e não parou nem mesmo durante a pandemia de coronavírus. Em um vídeo divulgado na página do Instagram da caridade, a duquesa aparece conversando virtualmente com uma mulher que era candidatando a um estágio. Meghan elogiou a jovem por sua atitude positiva, dizendo “há muita coisa acontecendo no mundo agora”, mas ela estava sendo um “farol de esperança e toda a positividade”.

Meghan visitou o Smart Works em várias vezes antes de ser nomeada patrona real em janeiro do ano passado e tem um compromisso de longa data em apoiar o empoderamento das mulheres. A duquesa lançou a coleção Smart Set em setembro passado, onde cada item vendido pelos varejistas correspondia a um item doado ao Smart Works. No lançamento da coleção, a melhor amiga e designer de Meghan, Misha Nonoo, creditou à realeza a ideia de criar o projeto.

A Smart Works tem uma equipe de 300 voluntários treinados e ajuda mulheres desempregadas e vulneráveis a recuperar as habilidades, a confiança e as ferramentas para ter sucesso nas entrevistas de emprego, retornar ao emprego e transformar suas vidas.

