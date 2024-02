Inter Meio-campista do Inter, Bruno Henrique fala sobre a expectativa para o Grenal: “Estamos 100% focados”

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Bruno Henrique afirma que será “um jogo grande, diferente e que será definido em detalhes”. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O meio-campista do Inter Bruno Henrique concedeu entrevista coletiva no CT Parque Gigante, na tarde dessa sexta-feira (23). A pauta foi o clima e a expectativa para o Grenal, que será disputado no Beira-Rio, neste domingo (25), às 18h, válido pela 10ª rodada do Gauchão.

“Estamos encarando o duelo como ele sempre deve ser. É um jogo muito grande. Estamos 100% focados para a partida e queremos fazer um belo espetáculo para os nossos torcedores”, afirmou Bruno Henrique.

Ainda sobre o duelo, o jogador comentou o momento de ambas as equipes no ano e como isso pode impactar no confronto. “Sabemos da competência do nosso time e a capacidade do nosso treinador, mas não podemos cair na armadilha do favoritismo, é um clássico. Em nenhum momento precisamos achar que somos favoritos. É um jogo grande, diferente e que será definido em detalhes.”

Além disso, o camisa 8 do Colorado enfatizou a sua evolução neste início de temporada, com um gol e três assistências distribuídas no Campeonato Estadual. “Estou tendo a oportunidade de jogar e evoluir. Fico feliz de estar fazendo bons jogos, ajudando a equipe a sair com a vitória. Entendo muito bem o padrão de jogo definido pelo nosso treinador. Quero representar a camiseta do Inter, desempenhando o melhor futebol, independente da posição”, disse Bruno.

O meio-campista de 34 anos elogiou o comandante colorado, a evolução do elenco e como esse processo facilitou o trabalho no dia a dia no CT Parque Gigante. “Quando você tem um trabalho de mais tempo, fica mais fácil de lidar no dia a dia, focando em outras coisas. Desde que cheguei aqui, trabalho com o Coudet e isso está fortalecendo a nossa equipe.”

O Grenal deste domingo será o número 441 na história do clássico, que conta com 161 vitórias coloradas, 141 triunfos do rival Grêmio e 138 empates.

2024-02-23