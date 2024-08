Saúde Melatonina natural pode ser produzida pelo corpo; saiba como

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

A melatonina tem sido amplamente discutida desde que foi liberada para venda como medicamento. (Foto: Getty Images)

A melatonina tem sido amplamente discutida desde que foi liberada para venda como medicamento. No entanto, é essencial lembrar que o corpo humano é capaz de produzir melatonina natural, mas isso ocorre principalmente à noite e na escuridão.

Por essa razão, é fundamental prestar atenção ao ambiente onde dormimos, e é aí que entra o Feng Shui para ajudar na produção de melatonina.

A seguir, veja algumas informações e dicas para que você possa produzir melatonina natural com seu próprio corpo.

O hormônio do sono

A melatonina é um hormônio importante para a regulação do sono e do nosso relógio biológico, sendo popularmente conhecido como o “hormônio do sono”. Além disso, tem propriedades antioxidantes e fortalece o sistema imunológico.

Estudos indicam que a melatonina pode trazer benefícios como coadjuvante no tratamento de câncer. Mais recentemente, descobriu-se que a melatonina pode atuar como um fator de resistência à infecção pulmonar pelo coronavírus.

A deficiência de melatonina está associada a problemas como, por exemplo, fadiga, insônia, depressão, obesidade e diabetes tipo 2.

Melatonina Natural ou Suplementação?

No Brasil, a melatonina é comercializada como suplemento alimentar desde o final de 2021. Nos Estados Unidos, a forma sintética do hormônio pode ser comprada livremente há muito mais tempo.

Contudo, alguns estudos apontam possíveis efeitos colaterais indesejáveis da suplementação de melatonina sintética, especialmente em casos de gravidez e amamentação, onde seu uso é contraindicado.

O ideal, portanto, é incentivar a produção natural de melatonina pelo próprio organismo. Para isso, você precisa saber que:

* A glândula pineal, localizada no cérebro, é a principal responsável por essa produção de melatonina e por liberá-la na corrente sanguínea e distribuí-la por todo o corpo.

* Órgãos como pulmões, pele e intestinos também produzem melatonina, embora em menor quantidade.

Melatonina Natural

Muitas das recomendações a seguir envolvem não apenas mudanças no ambiente, mas também ajustes nos hábitos.

Nossa cultura valoriza o estímulo constante, e frequentemente subestimamos a importância do descanso para a saúde e a produtividade do dia seguinte.

Manter uma boa saúde física, mental e emocional é mais vantajoso do que tratar problemas depois que eles surgem. Com as dicas a seguir, você pode organizar seu quarto e melhorar seu sono com Feng Shui, estimulando a produção natural de melatonina.

* Tenha cortinas pacas para bloquear a entrada de luz no quarto. Quanto mais escuro o ambiente na hora de descansar, mais profundo e restaurador será o sono.

* Evite aparelhos ligados na tomada porque tanto as pequenas luzes dos visores atrapalham quanto o campo eletromagnético gerado pode afetar a função da glândula pineal.

* Sem telas antes de dormir, ou seja, desligue TV, computador e celular duas horas antes de ir para cama. A luz azul desses dispositivos impede a produção de melatonina.

* Diminua a iluminação da casa antes de dormir, já preparando seu corpo para a hora de descansar. Opte por luzes suaves e indiretas.

* Prefira lâmpadas de tom quente porque lâmpadas de luz fria podem inibir a produção de melatonina.

* Baixe o som e evite ruídos altos e estímulos excessivos à noite. Sons suaves e odores relaxantes podem ajudar a preparar o corpo para o sono.

