Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

O confinamento começará à meia-noite e deve durar pelo menos seis semanas Foto: Reprodução O confinamento começará à meia-noite e deve durar pelo menos seis semanas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As autoridades decretaram nesta terça-feira (07) um novo confinamento dos habitantes de Melbourne, a segunda maior cidade da Austrália, com quase cinco milhões de habitantes, para frenar a propagação do novo coronavírus.

O confinamento começará à meia-noite e deve durar pelo menos seis semanas, anunciou o primeiro-ministro do estado de Victoria, Daniel Andrews. “Não podemos fingir que a pandemia de Covid-19 terminou”, afirmou Andrews ao explicar a decisão.

O anúncio do confinamento aconteceu depois da divulgação que a cidade registrou 191 novos casos da doença nas últimas 24 horas. “Ninguém deseja ficar nesta situação”, declarou o chefe de Governo provincial, antes de reconhecer que aceitar as restrições “será muito difícil” para a população.

O novo confinamento prevê o fechamento dos centros de ensino, o que obrigará a maioria dos alunos a acompanhar as aulas de maneira virtual. Restaurantes e cafés só podem vender comidas e bebidas para retirada.

“Esta é a única decisão possível, porque em caso contrário potencialmente teremos milhares e milhares de casos adicionais”, disse Andrews. O novo confinamento dos habitantes de Melbourne se une ao isolamento do estado de Victoria, que fechou a partir da manhã desta terça-feira as fronteiras com o restante do país.

Policiais e militares controlam dezenas de pontos de fronteira e as forças de segurança mobilizaram aviões e drones para controlar o respeito ao isolamento. Até agora, as autoridades haviam decretado confinamentos parciais em Melbourne que afetavam 300.000 habitantes.

O confinamento deve prosseguir, a princípio, até 29 de julho. As restrições são as mais estritas adotadas na Austrália desde o início da pandemia em dezembro. O país registrou mais de 9.000 casos de coronavírus e 109 mortes.

Atualmente, a maioria dos casos de Covid-19 na Austrália se concentram em Melbourne. Nas outras regiões do país, as autoridades começam a flexibilizar as restrições adotadas para lutar contra a pandemia.

