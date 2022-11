Esporte “Melhoramos muito desde a última Copa do Mundo”, diz Alisson sobre o mundial no Catar

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

O goleiro destaca o recorde do Brasil nas eliminatórias para enfatizar a força da equipe Foto: Liverpool/Divulgação

O gaúcho Alisson, goleiro convocado para a Copa do Mundo do Catar, falou em entrevista para o site da Fifa que não existe problemas em comparar a Seleção Brasileira de 2018 com a de agora.

O camisa 1 do Liverpool está convencido que o elenco comandado por Tite está melhor preparado do que estava e que chega melhor para tentar ganhar a competição.

“Melhoramos muito desde a última Copa do Mundo. Fizemos algumas mudanças com a chegada de uma nova geração de jogadores. Temos uma boa mistura de experiência e jovens jogadores que agora estão deixando sua marca no futebol internacional e que já estão desempenhando um papel importante em suas equipes em grandes competições”, disse o goleiro.

O Brasil está em uma sequência de 15 jogos invictos. Além disso, a Seleção venceu suas últimas sete partidas, marcando 26 gols.

