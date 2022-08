Acontece Melnick lança o empreendimento SEEN Menino Deus

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Com infraestrutura de condomínio-clube, o lançamento reforça a presença da construtora na região. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Líder em alto padrão e uma das principais construtoras e incorporadoras do estado, a Melnick amplia sua presença no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, com um novo empreendimento que vai revolucionar o mercado imobiliário. O SEEN Menino Deus chega com um conceito de condomínio-clube, com destaque para a quadra de tênis com piso de saibro em tamanho oficial, e infraestrutura interna completa. Com a proximidade com a nova Orla e o clássico pôr do sol do Guaíba como diferenciais, o novo empreendimento conta com inúmeras opções de lazer no entorno, além de enorme facilidade de acesso a comércio e serviços de uma localização central e privilegiada da cidade.

Localizado na rua Marcílio Dias, o projeto contempla duas torres com 104 unidades com três dormitórios (com opção de dois dormitórios com living room estendido) e apartamentos com três suítes, que podem variar entre 98m² e 151m² de área privativa, de acordo com algumas características da posição e andar de cada apartamento. Um dos destaques é a liberdade dos proprietários em escolher detalhes de personalização de layouts e acabamentos exclusivos para as suas unidades desde o momento da aquisição do imóvel.

O condomínio irá contar com uma estrutura única, garantindo muita praticidade e conveniências, a começar por um minimarket inteligente com autoatendimento, storage room para guardar compras e encomendas com refrigeração, coworking completo com salas de reuniões individuais e bicicletário com bancada para pequenos reparos e lavagem das bikes. O empreendimento terá, ainda, um Wellness Center com SPA, Beauty Care e piscina indoor com raia de 20m, Fitness Center completo com mais de 125m², amplo salão de festas integrado com o hall externo e demais áreas de convívio.

A estrutura de lazer também oferece um espaço gourmet interno com mesa de sinuca, espaço kids com brinquedoteca, playground externo, área para os pets, quadra de tênis com piso de saibro oficial, complexo de piscinas externas adulto e infantil e quadra poliesportiva. Completam as áreas de convívio um espaço gourmet externo e um rooftop sunset para realizar encontros com a família e amigos com uma bela vista para o Guaíba.

Próximo do polo jurídico, do Centro Histórico e do Cais Embarcadero, a localização certamente é um dos pontos altos do SEEN Menino Deus. O empreendimento conta, também, com um hospital de ponta próximo, um supermercado Zaffari a poucas quadras de distância e muitos bares, restaurantes e cafés que fazem do tradicional bairro um lugar repleto de opções para todos os gostos. Será o local ideal para quem busca morar em uma região centralizada da cidade.

O CEO da construtora, Juliano Melnick, destaca o retorno ao bairro com mais esse grande empreendimento. “Desde que entregamos o Grand Park Eucaliptos, em 2019, que revitalizou outra área importante do bairro, não tínhamos um lançamento deste porte e tão estratégico na região”, ressalta. “Trazendo o conceito condomínio-clube para uma área tão privilegiada da cidade, temos plena confiança de que o SEEN Menino Deus irá despertar o interesse dos clientes e investidores para a oportunidade de ter um imóvel diferenciado, com infraestrutura e localização ímpares”, finaliza Juliano.

Imagens: Divulgação

