Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

Foto: Divulgação

A PFC, um hub de comunicação em Porto Alegre, desde o início do verão de 2022, tem a parceria da Tropicatto. “A Tropicatto chegou para inovar no mercado brasileiro. Apresentando o conceito de sorvete na fruta, onde cada sabor de sorvete é servido na casca da própria fruta, sagrou-se como a única marca a oferecer esta nova experiência no cenário nacional”, informa o hub.

Com o conceito “uma novidade que já nasce um clássico”, as duas marcas abordam a inovação ao lado do classicismo, unindo músicas clássicas para apresentar o produto inovador.

Já foram diversos materiais elaborados, passando pela caixa do produto ao freezer, até os mais tradicionais materiais impressos e digitais, além de posts e ações para as redes sociais da marca.

Entre os materiais impressos que mais se destacam, foi apresentado um cartão musical, onde a pessoa era convidada a saborear o seu Tropicatto ao som de uma boa música clássica.

Pelo lado dos materiais digitais, destacam-se os vídeos produzidos para demonstrar cada produto, além de ações com influenciadores digitais, em que receberam colheres personalizadas para saborearem ainda mais a experiência com o sorvete na fruta.

Presente em quatro Estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, a Tropicatto pretende continuar se expandindo pelo Brasil.

