Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

O "Cartório Cidadão Solidário" é um projeto inovador, que fomenta a prática de ações sociais para toda a categoria.

Com o objetivo de estruturar a atuação dos serviços extrajudiciais na área de responsabilidade social e fortalecer os vínculos de tabelionatos e registros com a comunidade gaúcha, a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Sul (Anoreg/RS) e o Fórum de Presidentes firmaram um convênio com a Fundação Semear. O propósito do projeto é fomentar a ação social nas unidades, fomentando o investimento social privado e a mobilização da categoria na busca por uma participação responsável junto às comunidades onde estão inseridas.

O atendimento às questões sociais sempre foi uma marca na atuação tanto de notários quanto de registradores, como demonstra o diagnóstico feito pela Fundação Semear no início do projeto: 72,2% dos cartórios e registros realizam ações sociais. O levantamento apontou ainda que 57,7% das ações são realizadas de forma pontual e não estão inseridas em um planejamento de ações, sendo realizadas em benefício de diferentes públicos.

O presidente da Anoreg/RS, João Pedro Lamana Paiva, destaca que a vulnerabilidade social tem se agravado cada vez mais, impactando a população gaúcha, em especial com os impactos da pandemia de Covid-19. “Temos entre nossos associados colegas muito participativos, que querem fazer a diferença, mas entendemos que com a orientação de uma instituição voltada para o terceiro setor teremos resultados muito mais significativos.”

Para o presidente do Colégio Notarial do Brasil – Seção do Rio Grande do Sul, José Flávio Bueno Fischer, que é também presidente da Fundação Semear, “a ONG foi criada justamente com o objetivo de auxiliar empresas e instituições a estruturarem projetos na área de responsabilidade social de forma que contribuam para o desenvolvimento das pessoas beneficiadas”. Fischer ainda destacou: “Ao assumir a presidência da entidade que representa os tabeliães do estado, percebi que nossos colegas e registradores fazem muitas ações, e que poderíamos transformar esta energia em um movimento coletivo, maximizando os resultados em benefício da comunidade do Rio Grande do Sul”.

A gestora social da Fundação Semear, Helena Thomé, explica que “o projeto com os tabelionatos e registros propõe um planejamento consistente, que considere o que os serviços extrajudiciais realizam em suas cidades, porém de forma mais estruturada, com a construção de indicadores e monitoramento de impacto social”.

O “Cartório Cidadão Solidário” proporcionará autonomia para que as serventias possam desenvolver suas ações sociais de forma mais assertiva e investimento social em demandas locais. Todas as ações foram embasadas pelo diagnóstico inicial e são realizadas com a orientação e assessoria da Fundação Semear, ONG que trabalha há 25 anos com foco no desenvolvimento social.

O Cartório Cidadão Solidário teve início em abril e, até o momento, conta com a adesão de 50 cartórios, de 42 municípios do estado. A partir do diagnóstico, foi definida uma agenda de eventos de capacitação. Até o final de julho, dois cursos foram realizados:

Projetos sociais – O objetivo foi preparar os titulares e colaboradores dos serviços extrajudiciais para entender o processo de construção de projetos coerentes com as demandas sociais, de forma consistente, alinhando o conteúdo às oportunidades identificadas junto à comunidade. O curso abordou o diagnóstico e identificação de oportunidades; o que são projetos sociais, elaboração, planejamento e principais etapas de um projeto; o modelo de projeto e apresentação alinhada ao financiador; e a análise de projetos, considerando a coerência de sua redação e apresentação.

Capacitação sobre balanço social – O propósito foi qualificar os participantes para a elaboração do Balanço Social, evidenciando a transparência da organização junto aos funcionários, governo e comunidades. Como elaborar um Balanço Social adequado às ações socioambientais e econômicas de cada organização e os principais modelos de Balanço Social foram os temas apresentados.

Ainda estão previstos para acontecer até outubro os cursos de responsabilidade social, voluntariado e destinação de Imposto de Renda.

