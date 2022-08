Acontece Livro “Cidades Lixo Zero” será lançado na próxima terça-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Rodrigo Sabatini, embaixador Francesco Azzarello e Tainá Wanderley durante o evento de lançamento na Embaixada da Itália, em Brasília. Foto: Divulgação Rodrigo Sabatini, embaixador Francesco Azzarello e Tainá Wanderley durante o evento de lançamento na Embaixada da Itália, em Brasília. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Consulado da Itália em Porto Alegre irá lançar, na próxima terça-feira (16), o livro “Cidades Lixo Zero”, a partir das 17h, no prédio 40 da Pucrs.

Com coautoria de Rodrigo Sabatini e Tainá Wanderley, o livro apresenta o Modelo Lixo Zero Brasileiro de gestão de resíduos sólidos urbanos, modelo que não se limita à gestão dos resíduos, mas propõe que a partir dela seja inaugurado um processo de transformação da sociedade.

“Com o Lixo Zero estamos falando de compostagem e ciclo do alimento, de inovação, de ética e cidadania, de consumo consciente, moda sustentável e muito mais”, explica Tainá Wanderley.

Paula Moletta, da empresa gaúcha Ellta Ambiental, está desde 2019 no comando do Coletivo Lixo Zero de POA e é uma das responsáveis pela realização da semana de atividades.

A inciativa dirige-se aqueles que se interessarem pelo tema e na programação está previsto também um bate papo e roda de conversa no Impact Plus da TECNOPUC no dia 17, e ainda outros eventos na Ufrgs e na Casa de Cultura Mario Quintana no final da semana, inclusive marcando o “Dia Lixo Zero” que é oficialmente no dia 20 de agosto.

“O livro, patrocinado pela Embaixada da Itália em Brasília – que tendo abraçado a ideia e implantando-a – tornou-se a primeira Embaixada Lixo Zero no mundo, foi lançado no último mês de março de 2022, durante a primeira ‘Semana Embaixada Verde’”, informa a embaixada.

A presença no lançamento pode ser confirmada no e-mail eventos@ilzb.org ou pelo (51) 9761.1794.

