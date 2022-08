Acontece Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede Pampa, é homenageado com a Comenda Dirceu Pinto

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

A Comenda Dirceu Pinto procura homenagear figuras que se destacaram na consolidação e na defesa do MPRS. O presidente da Associação do Ministério Público (AMP/RS), João Ricardo Tavares, e a viúva de Dirceu Pinto, Neuza Maria Pinto, entregaram a honraria a Paulo Sérgio Pinto. Foto: Tiago Coutinho / MPRS Foto: Tiago Coutinho / MPRS

O 15º Congresso Estadual do Ministério Público, promovido pela Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS), com apoio institucional do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), proporcionou nesta quarta-feira (10), uma homenagem a figuras que se destacaram no desenvolvimento e na defesa do MPRS. Através da Comenda Dirceu Pinto, o vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto foi um dos agraciados. A cerimônia ocorreu em Gramado, na Serra Gaúcha.

Entre os sete homenageados, o vice-presidente da Rede Pampa foi o único jornalista, compartilhando o momento com outros seis promotores de justiça. “É uma homenagem que realmente mexe com a gente. Não sendo do meio e sendo reconhecido, eu me senti muito emocionado. Agradeço à Associação do Ministério Público, na figura de seu presidente, João Ricardo Santos Tavares, por este momento único”, afirmou Paulo Sérgio Pinto.

Em seu discurso, o vice-presidente da Rede Pampa ainda destacou a importância das associações de classe e da instituição Ministério Público. “Reconhecemos quão indispensáveis são as associações de classe no contexto de uma sociedade democrática e plural. Assim é com a Associação do Ministério Público que, através dos anos, demonstrou a sua magnitude e protagonismo (…). Peço licença para dar asas à imaginação, pelo momento de palco e brilho momentâneo, de trazer agradáveis coincidências, pois se, a imprensa é o elo de informação entre instituições e a sociedade, o Ministério Público é uma das últimas trincheiras horadas desta mesma sociedade”.

A homenagem foi justificada pelo espaço plural e democrático oportunizado pelo comunicador em seu programa Pampa Debates. “Paulo Sérgio é uma referência no Jornalismo. Além de tudo, pela pessoa que ele é, extremamente congregadora, pacificadora. (…) Paulo nem sempre concorda com aquilo que o Ministério Público faz, e faz bem em fazer isso como jornalista, mas ele dá espaço para que o Ministério Público fale. Isso é extremamente importante”, apontou o presidente da Associação do Ministério Público (AMP/RS), João Ricardo Santos Tavares.

De acordo com o promotor-geral de Justiça do estado, Marcelo Dornelles, Paulo Sérgio é merecedor da honraria. “Ele é uma liderança. Através do seu programa, ele tem prestigiado e oportunizado que membros do Ministério Público possam estar diariamente debatendo questões do estado, da nação, dando sua contribuição. Na visibilidade institucional isso faz bastante diferença na nossa relação com a sociedade”, disse Dornelles.

O 15º Congresso Estadual do Ministério Público ocorre até o dia 13 de agosto, no Hotel Serrazul, em Gramado. Após quatro anos sem atividades, devido à pandemia de Covid-19, o evento retorna à Serra Gaúcha sob a temática “30 Anos Construindo História”.

“É um momento de aperfeiçoamento de discussões dos temas atuais do Direito que preocupam o Ministério Público. É uma grande reunião dos membros para discutir a instituição, o Brasil, o Rio Grande do Sul e a legislação que está aí, que é o nosso instrumento de trabalho”, destaca o presidente da AMP/RS.

Entre os temas discussão estão saneamento, processo penal, atualizações da legislação envolvendo improbidade administrativa e eleições. “Atualmente, nós temos muitas coisas efervescentes, que atingem diretamente a atuação funcional, a defesa do patrimônio público, a corrupção, o crime organizado. Além de questões internas da própria classe. É muito importante essa reunião. É praticamente um congresso nacional pela representatividade dos outros estados aqui”, reforçou o promotor-geral, Marcelo Dornelles.

Na cerimônia de abertura, o governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Jr., também esteve presente. “O Ministério Público é uma instituição de relevante importância para toda sociedade brasileira. São os guardiões da Constituição, por assim dizer, e exercem um papel fundamental na sociedade democrática de Direito. Esse 15º encontro tem ainda aquele gostinho da retomada e do reencontro”, completou o chefe do Executivo gaúcho.

