Acontece Pmweb e Famecos desenvolvem estudo inédito sobre tendências e comportamentos para a Black Friday 2022

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

O material, que apresenta dados mercadológicos e acadêmicos sobre uma das principais datas do varejo brasileiro, será lançado em evento na PUCRS. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Na próxima terça-feira (16), a Pmweb, empresa líder em CRM no Brasil, e a Escola de Comunicação, Artes e Design (Famecos) da PUCRS divulgam, em primeira mão, um estudo inédito sobre as tendências para a próxima Black Friday. O evento vai apresentar os principais achados desse estudo que foi baseado em uma vasta análise de dados. Os resultados foram traduzidos em insights que irão orientar e preparar o varejo brasileiro para a maior data de compras do ano.

Coordenado pela área de planejamento da Pmweb, o material contempla uma profunda análise de cenário para a Black Friday, feita a partir de dados, que permitiu entender como o mercado se comportará na data. Além disso, há insights e estratégias voltadas para sites (CRO) e canais diretos como e-mail, SMS e push. Já a Famecos, em cocriação, trouxe uma visão mais holística, com percepções criativas, de design, negócios e comunicação estratégica. Após a apresentação da pesquisa, haverá um momento para discussão sobre a Black Friday deste ano, com os principais players do varejo.

O evento gratuito, realizado para clientes e para o mercado em geral, em parceria com a Share e a Associação Riograndense de Propaganda (ARP), acontece a partir das 9h, na sala Café Coworking do Tecnopuc. Já no dia 23 de agosto, será a vez de São Paulo conhecer os insights do estudo em evento formato pocket, exclusivo para clientes Pmweb.

Para confirmar presença, basta se inscrever no link: https://forms.gle/onS2p6u61E7spCjY8. Logo após o evento, o material será enviado a todos via e-mail e disponibilizado nas redes sociais da Pmweb gratuitamente.

