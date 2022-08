Acontece Sesi Conecta Saúde aborda preocupações com a saúde mental no ambiente de trabalho

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2022

Painel com empresários discutiu os desafios da saúde no trabalho. Foto: Dudu Leal Foto: Dudu Leal

A saúde mental é uma preocupação cada vez mais presente no meio empresarial. Os desafios impostos pela pandemia alteraram hábitos e o estilo de vida das pessoas, trazendo grandes impactos nos ambientes de trabalho. Nesse contexto, a saúde é um aspecto que vem ganhando mais atenção. “Nunca o setor fabril foi tão desafiado na área da saúde quanto nesses dois anos de pandemia. Assim, falar dessas mudanças e tendências é importante para darmos os próximos passos e nortear as tomadas de decisão nas empresas”, afirmou o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, na quarta-feira (10), ao abrir o painel “O papel da indústria no cuidado com a saúde no trabalho”, durante a programação da segunda edição do Sesi Conecta Saúde.

“Os transtornos mentais estão no topo dos motivos que levam aos afastamentos no trabalho. E por isso é tão importante a gestão continuada e a promoção da saúde integral, com foco em prevenção”, completou o superintendente regional do Sesi-RS, Juliano Colombo.

O CEO da Bruning Tecnometal, Angelin Adams; o diretor industrial da Braskem, Nelzo Luiz Neto da Silva; e o diretor-presidente do Grupo Tecpon e presidente do Sindiquim, Newton Mario Battastini, participaram do painel empresarial relatando exemplos de programas na área da saúde realizados em parceria com o Sesi-RS em suas empresas.

Angelin Adams comentou sobre os investimentos da Bruning para conectar programas de esportes com a saúde e sobre o Centro de Acolhimento Psicossocial, iniciativa realizada em parceria com o Sesi-RS, que será lançada em outubro, em Panambi (RS). Para Nelzo Luiz Neto da Silva, atuar somente na saúde ocupacional, para evitar acidentes de trabalho, por exemplo, não basta. “A pandemia trouxe uma preocupação com a saúde integral e com o bem-estar social. E a saúde mental é uma preocupação primordial para que se tenha segurança nos processos produtivos.” Newton Mario Battastini complementou dizendo: “A cultura da saúde deve ser criada nas empresas, e é fundamental transmitir aos funcionários que a empresa se preocupa com ele”.

Burnout

Síndrome relacionada ao estresse no ambiente de trabalho, o burnout foi o tema da palestra do psiquiatra Pedro Shiozawa, primeiro palestrante da quarta-feira. Segundo ele, o burnout pode ser identificado a partir de três sintomas: estafa, distanciamento emocional e queda da performance. “Trata-se de um fenômeno ocupacional restrito ao trabalho. É um estresse crônico que não foi gerenciado de maneira adequada. Olhar para isso é uma oportunidade de ouro para chamar a atenção das empresas para o adoecimento no trabalho e para as pessoas revisarem suas próprias práticas, pensarem na saúde emocional, olharem para os seus hábitos de vida.” Ele reforça, ainda, que a saúde mental precisa deixar de fazer parte apenas dos programas de benefícios e passar a ser uma estratégia da organização: “As empresas não podem se dar ao luxo de ignorar a saúde mental de seus trabalhadores”.

Izabella Camargo também tratou sobre esse tema em sua palestra. A jornalista relatou sua experiência pessoal com burnout e falou sobre como alcançar uma produtividade sustentável. Segundo ela, “burnout é um freio e não um fim”. É um alerta para as pessoas olharem para si e praticarem o autocuidado diariamente.

O Sesi Conecta Saúde ainda contou com palestras sobre a importância do sono saudável, com Bianca Vilela, consultora em saúde corporativa; e Liderança Humanizada, com Rafael Souto, especialista em carreira e liderança. No encerramento, Marcos Piangers trouxe reflexões sobre o futuro do trabalho.

