Por Flavio Pereira | 18 de março de 2024

Prefeito Sebastião Melo lembra que aliança foi construída com o deputado Rodrigo Lorenzoni, no antigo DEM. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) avaliou neste domingo, os desdobramentos decorrentes da decisão do PL Nacional, de substituir o comando da executiva na capital, colocando o deputado federal Zucco como seu novo presidente. Melo conversou com o colunista, e garantiu que a aliança com o PL, firmada ainda com o antigo DEM, “vale até o ultimo dia do atual governo”:

-Eu respeito muito as questões partidárias e uma aliança só dá certo quando se respeita o tempo e o jeito de cada parceiro. O PL foi um grande parceiro na eleição passada. Na verdade era o DEM, e fizemos esse acordo ainda sob a liderança do Rodrigo Lorenzoni. E o Ricardo é um baita vice, está fazendo um papel extraordinário, é uma decisão pessoal e partidária dele que não afeta a minha relação com o PL. Eu amanhã vou estar reunido com o Zucco, vou tomar um café com ele. Mas a decisão do caminho do partido, cada partido toma. Tem sua autonomia de tomar o seu caminho. Nós temos uma aliança para esta eleição, e vai durar até o dia 31 de dezembro. E a próxima eleição é outra decisão, outra eleição, e os partidos tem todo o direito de tomarem as suas decisões. E eu tenho certeza que o PL na hora certa, no dia certo, vai tomar a sua decisão. E a decisão que o PL tomar, será respeitada por mim”, afirmou o prefeito.

Entenda o caso

A nomeação inesperada do deputado federal Luciano Zucco para presidir o PL em Porto Alegre, levou o vice-prefeito Ricardo Gomes a se manifestar nas redes sociais, desistindo de uma eventual nova candidatura e anunciando sua desfiliação do PL. Gomes afirmou no sábado, durante o Forum Filhos e Pais, realizado pela Frente Conservadora em Porto Alegre, que “vejo um cenário se afunilando para essa dicotomia entre Melo e PT. E me parece que não há espaço para a dúvida do lado que tenho que estar “.

“Sou leal a esse projeto e estou comprometido com a sua continuidade. A despeito disso, a direção nacional do Partido Liberal, meu partido, optou por nomear uma nova comissão Executiva em Porto Alegre, justamente no momento da construção da coligação para a eleição municipal, que vínhamos liderando” afirmou em nota divulgada nas suas redes sociais.

Rodrigo Lorenzoni menciona “quebra de compromisso”

O deputado Rodrigo Lorenzoni, líder do PL na Assembleia Legislativa, e protagonista em 2020 do acordo com o então DEM para e eleição de Sebastião Melo, Lembrou que o diretório municipal, com aval do diretório estadual, firmou compromisso em apoiar a reeleição do emedebista em 4 de dezembro do ano passado. Ele se mostrou surpreso com a troca no comando da executiva municipal do partido em Porto Alegre:

– De forma inesperada, a Executiva Nacional do PL decidiu alterar o comando e os rumos do partido na capital. Desconsiderando compromisso público firmado em dezembro de 2023 pela então executiva Municipal do partido, com aval da executiva estadual, para apoiar a reeleição da chapa Melo e Ricardo.”

Durante entrevista sábado no Forum Filhos e Pais realizado no Hotel Ritter em Porto Alegre, Rodrigo Lorenzoni reafirmou que “vou defender que a gente honre o compromisso e que a gente esteja junto com o Sebastião Melo, que lidera um processo que vem transformando Porto e é o caminho mais seguro para que a gente evite que a esquerda radical volte para a cidade”.

Eduardo Bolsonaro: “a esquerda torce por essas disputas internas da direita”.

Sábado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro comentou o episódio de Porto Alegre. Segundo ele, “o Zucco conversou com o meu pai (Jair Bolsonaro) e com o presidente Valdemar”. Eduardo Bolsonaro elogiou o trabalho do deputado Rodrigo Lorenzoni, e sobre o caso específico disse que “tenho admiração e respeito tanto pelo deputado Zucco, como pelo Ricardo Gomes. São figuras importantes para a nossa caminhada,e acredito que chegaremos a um entendimento nesse caso. O pessoal que torce contra o Bolsonaro fica muito feliz de ver essas disputas internas virem a público. A mensagem que eu trago aqui é uma mensagem de apoio tanto ao Zucco quanto ao Ricardo Gomes. São duas pessoas excelentes “.

Câmara dos Deputados presta homenagem aos 100 anos de plantio da soja

A Câmara dos Deputados presta nesta segunda-feira (19), homenagem aos cem anos de plantio de soja no Brasil. Será uma Sessão Solene do Plenário Ulysses Guimarães da Câmara, a partir das 15 horas, homenagem proposta pelo deputado federal Osmar Terra (MDB-RS). O plantio da leguminosa foi introduzida no Brasil pelo pastor norte-americano Albert Lehenbauer, que chegou dos Estados Unidos, em 1924, com algumas sementes e distribuiu para famílias em Santa Rosa, hoje Berço Nacional da Soja. Uma comitiva da Fenasoja e de Santa Rosa irá participar do ato na Câmara. Estará presente na homenagem o presidente da Fenasoja 2024, Dário Jr da Mota Germano, o vice-presidente Marcos Servat, além do vice-prefeito Aldemir Ulrich. Ainda representantes do legislativo santa-rosense também devem participar.

2024-03-18