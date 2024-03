Flávio Pereira Eduardo Bolsonaro e lideranças conservadors reúnem 600 pessoas para falar sobre família e educação dos filhos

Por Redação O Sul | 17 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Deputado federal Eduardo Bolsonaro, Vice-prefeito Ricardo Gomes, deputado Rodrigo Lorenzoni e Onyx Lorenzoni no Fórum Filhos e Pais Foto: Rodrigo Savedra/Divulgação) Deputado federal Eduardo Bolsonaro, Vice-prefeito Ricardo Gomes,deputado Rodrigo Lorenzoni e Onyx Lorenzoni no Fórum Filhos e Pais. (Foto Rodrigo Savedra/Divulgação) Foto: Rodrigo Savedra/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com a participação de mais de 600 pessoas, principalmente famílias, que lotaram o auditório do Ritter Hotel, em Porto Alegre, a Frente Conservadora, presidida pelo deputado Rodrigo Lorenzoni, e o Instituto Brasil Democracia promoveram no sábado (16), o Fórum Brasil Filhos e Pais.

A programação foi centrada na família e na participação necessária dos pais na educação dos filhos e na política, como forma de preservar valores e princípios conservadores.

Rodrigo Lorenzoni, Onyx Lorenzoni, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Gomes e Gustavo Chaves Lopes apresentaram painéis sobre temas relacionados à cultura, educação e política.

Rodrigo Lorenzoni se emocionou quando subiu ao palco – observado pelo pai e pelo filho – para falar “sobre o que está acontecendo para nos aproximarmos e para defender nossas famílias e a liberdade. Porque sem liberdade e família não há razão para a vida”.

Rodrigo explicou que todos estavam ali para lutar, resistir e vencer. Ele também falou sobre o porquê da liberdade econômica ser tão importante para garantir a nossa liberdade e por que os governos de esquerda atuam tanto para destrui-la.

“Eles sufocam a atividade produtiva com muito imposto, com muita burocracia, com muita interferência. Eles precisam levar as pessoas a um grau de pobreza em que elas dependam exclusivamente do Estado para comer, como na Venezuela e Cuba. Se a única preocupação que a pessoa tem é comer e dar o que comer para os seus filhos, ela não consegue mais ter sequer espírito crítico. Volta ao estágio mais primitivo de lutar apenas pela sua subsistência e pela sua vida”, explicou Rodrigo.

“Os inimigos da família são o PT e as esquerdas”

Sob intensos aplausos, Onyx Lorenzoni, idealizador do Fórum, agradeceu a presença de todos e falou sobre a importância de reunir famílias e falar sobre valores conservadores. “Nós estamos muito felizes, porque estamos começando algo que faltou nos últimos 30 anos no Brasil, com exceção dos 4 anos, do melhor presidente que o Brasil já teve”, disse Onyx.

Eduardo Bolsonaro, que mostrou vídeo com fotos da família e da infância, contou ao público a diferença que fez para ele e os irmãos a educação conservadora. A saída de Ricardo Gomes, vice-prefeito de Porto Alegre, do PL, também foi comentada por Eduardo. Para ele, as disputas internas devem ser superadas porque os inimigos são o PT e as esquerdas.

Ricardo Gomes falou sobre o trabalho realizado pela administração em Porto Alegre para melhorar o ambiente de negócios. Ele também falou sobre viagens que fez a Cuba e Venezuela, onde pôde ver de perto como os regimes de esquerda sufocam a população.

Liberdade como verdadeira transformação

Gustavo Chaves Lopes, autor do livro “Guerra Cultural na Prática”, falou sobre a importância dos pais ocuparem espaços e não deixarem que as crianças sejam doutrinadas. Pedro e Victoria, casal de pastores, abordaram família e casamento como um projeto de Deus e único modo de sobrevivência.

A senadora Damares Alves mandou um vídeo falando sobre como a esquerda confunde nossos meninos e meninas, especialmente quando tenta despertar a sexualidade deles cada vez mais cedo.

O fio condutor dos painéis foi uma história em vídeo, contando as fases da vida de um casal que sempre cultivou a fé e sempre defendeu a liberdade como a verdadeira transformação.

E, para descontrair o público, Paulo Souza, do Canal Hipócritas, cantou paródias e fez brincadeiras com o público. Também teve música gauchesca com o cantor Thomas. Foi ele que encerrou o evento, com o Hino Rio-Grandense, cantado até pelo deputado Eduardo Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira

https://www.osul.com.br/eduardo-bolsonaro-e-liderancas-conservadors-reunem-600-pessoas-para-falar-sobre-familia-e-educacao-dos-filhos/

Eduardo Bolsonaro e lideranças conservadors reúnem 600 pessoas para falar sobre família e educação dos filhos

2024-03-17