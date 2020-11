Colunistas Melo: “Não está no nosso radar fechar a economia de Porto Alegre”.

Por Flavio Pereira | 30 de novembro de 2020

Sebastião Melo falou ontem, logo após a confirmação da sua vitória em Porto Alegre. (Foto Reprodução)

Abertas as urnas eletrônicas, viu-se que os gaúchos derrotaram as campanhas milionárias da esquerda nos grandes centros onde houve disputa no segundo turno.

Porto Alegre foi o resultado mais emblemático: Sebastião Melo (MDB) derrotou a comunista Manuela, do PCdoB/PT apoiada pelos puxadinhos da esquerda PDT, PSOL, PV, Rede e pela conhecida mídia funerária.

Uma manifestação de Sebastião Melo no discurso de ontem foi de que “saúde e economia precisam andar juntas. Nós não vamos fechar a economia de Porto Alegre”. Ele prometeu isentar todas as multas aplicadas aos empreendedores da capital gaúcha durante a pandemia.

Ibope derrapou duas vezes

A eleição de Sebastião Melo também derrotou, em Porto Alegre, o Ibope, que sábado anunciava sua derrota.

Esta foi a segunda derrota do Ibope em Porto Alegre, o mesmo instituto que no primeiro turno insinuou que Manuela poderia ganhar com mais de 50 dos votos.

Esquerda fora dos grandes colégios eleitorais

Em outras disputas importantes em grandes colégios eleitorais no território gaúcho, a esquerda foi derrotada.

Em Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB) derrotou Pepe Vargas, do PT, ex-ministro de Dilma Rousseff.

Em Pelotas, Paula Mascarenhas (PSDB) massacrou seu adversário, o petista Ivan Duarte.

Ainda no primeiro turno, a esquerda já havia ficado de fora da disputa de Canoas, onde Jairo Jorge (PSD) venceu, e em Santa Maria, onde Jorge Pozzobon (PSDB) foi reeleito.

Os maiores partidos no RS

O Progressista foi o partido que elegeu o maior número de prefeitos no Rio Grande do Sul. Foram 143 prefeitos, seguido do MDB, com 135. PDT, 65. PTB, 31. PSDB, 27. PT, 23. PSB, 18. DEM, 15. PL, 10. PSL, 7. Republicanos, 6. PSD, 5. Cidadania, 2. Podemos, 1.

Paula derrotou em Pelotas, o aparelhamento da UFPel

Reeleita, a prefeita Paula Mascarenhas (PSDB) derrotou em Pelotas não apenas o petista Ivan Duarte, mas o aparelhamento escandaloso da Universidade Federal de Pelotas, onde o lulopetismo usou de golpes pouco éticos para derrotá-la.

Dá razão ao presidente Jair Bolsonaro, na sua cruzada para libertar as universidades federais do nefasto controle da esquerda.

Encontros de Melo com Eduardo Leite e Jair Bolsonaro

O prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, confirmou que vai procurar nos próximos dias o governador Eduardo Leite e o presidente Jair Bolsonaro para buscar apoio aos projetos de desenvolvimento da capital gaúcha. Melo reiterou que “um prefeito não pode ficar brigando com o governador e com o presidente”.

Transição começa nesta segunda-feira

Sebastião Melo ligou ainda ontem para o prefeito Nelson Marchezan Jr. e acertou para esta segunda-feira um encontro que dará início à transição.

Edir Macedo assume controle do Banco Renner

O bispo Edir Macedo Bezerra, que já tinha uma fatia de 49% no Banco Renner, adquiriu o controle da instituição, com participação indireta de 89,9020% no capital votante e de 76,3358% no capital total após receber o aval do Banco Central, informa o blog Valor Econômico.

