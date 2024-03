Acontece Membros das Câmaras Técnicas do Cremers são nomeados em cerimônia na sede da entidade, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Evento, que empossou 250 médicos, foi realizado na última sexta (22). Foto: Divulgação Foto: Divulgação

“Estabelecer critérios técnicos e científicos para melhorar cada vez mais a Medicina do Rio Grande do Sul e a assistência em saúde para as pessoas.” Com essa missão, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers), Eduardo Neubarth Trindade, deu início à solenidade de nomeação de 250 membros das Câmaras Técnicas de Especialidades da autarquia federal. A cerimônia ocorreu na noite da última sexta-feira (22), no auditório do Cremers, em Porto Alegre.

As Câmaras Técnicas do Conselho foram criadas em 2000 e regulamentadas pela Resolução Cremers 04/2023, que disciplinou sua constituição e seu funcionamento. São órgãos responsáveis pela discussão técnica e ética de assuntos relacionados ao exercício da Medicina e contribuem com o ético desempenho da atividade e com a assistência em saúde prestada à população.

Entre as 54 Câmaras Técnicas, estão, por exemplo, Reprodução Assistida, Genética Clínica, Auditoria em Saúde, Medicina de Família e Comunidade, Medicina Intensiva e Medicina Paliativa. “São órgãos de importante função de assessoria e orientação em saúde, e atendem à necessidade de posicionamento técnico especializado sobre diagnósticos e tratamentos”, explicou o coordenador-geral das Câmaras Técnicas, Manoel Trindade.

Ele ainda ressaltou que, para fazer parte de uma Câmara Técnica, o médico deve ter registro na respectiva especialidade, ter renomada qualificação profissional e expertise na área de atuação. “É um conjunto de médicos que são questionados sobre assuntos de Medicina, bioética e ética médica, que respondem de maneira adequada de acordo com os conhecimentos mais recentes da Medicina”, explicou.

“A gente quer que a sociedade se utilize das Câmaras e façam questionamentos. Com isso, queremos retomar o protagonismo da Medicina gaúcha em relação ao Brasil e servir de bibliografia para o mundo”, comentou o presidente Eduardo. Segundo ele, o evento de nomeação teve o objetivo, também, de fomentar a aproximação destes novos membros, alinhar conhecimentos e trocar informações sobre as Câmaras Técnicas.

Três médicos receberam, de forma simbólica e por antiguidade, homenagem pela nomeação, em nome dos demais membros das 54 Câmaras Técnicas: Nilton Tabajara Herter (CT de Cirurgia de Cabeça e Pescoço), Giovani Antônio Bemvenuti (CT de Gastroenterologia) e Luiz Augusto Pereira (CT de Ética Médica e Bioética).

Também participaram do evento o vice-presidente do Cremers, Luiz Carlos Diniz Barradas, a corregedora Márcia Vaz e a procuradora Carla Bello.

