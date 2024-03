Acontece Com cardápio assinado por Thomas Troisgros, T.T. Burger chega a Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Uma das hamburguerias artesanais pioneiras do país, marca abre sua sexta loja fora do Rio de Janeiro. Foto: Vini Dalla Rosa Foto: Vini Dalla Rosa

A primeira loja do T.T. Burger fora do Rio de Janeiro foi em Brasília. Em seguida, vieram unidades em São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. Desde a última sexta-feira (22), a região Sul também conta com um restaurante com hambúrgueres assinados pelo chef Thomas Troisgros. A loja física fica no Pátio 24, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre. Está disponível, também, a opção de pedir em casa, através da plataforma iFood. Neste primeiro momento, o T.T. Burger vai operar em formato soft opening e apenas com reservas, que devem ser feitas reservas através da plataforma TAGME. O restaurante abre diariamente das 12h às 15h e das 18h às 22h.

“O momento de expansão é especial. Após fechar a região Sudeste, chegamos ao Sul com muita alegria. E tem muito mais vindo por aí. Vamos levar o T.T. Burger para o Brasil inteiro”, comemorou Andre Meisler, o CEO do grupo.

Thomas Troisgros compartilha da alegria de Andre. “Porto Alegre é uma cidade com uma cultura gastronômica incrível. Valoriza uma boa carne assim como a que buscamos para o nosso burger. É uma alegria imensa poder levar nossos produtos para os gaúchos e contribuir ainda mais com esse cenário”, disse Thomas.

O cardápio é o mesmo das lojas cariocas. O carro chefe é o sanduíche que dá nome à casa (R$ 54). O blend de 180g de carne Angus Premium é coberto por queijo de Minas meia cura feito com leite de vaca Jersey, alface, tomate, picles de cebola roxa e molho da casa no pão de batata doce ou de pimenta – a escolha é do cliente. Já o Goiabacon T.T. (R$ 45) traz o mesmo blend, mas na gramatura de 120g, coberto por cheddar e uma deliciosa geleia de cebola com o inigualável Goiabada Ketchup. Versão mais simples, o PãoCarneQueijo (R$ 36) tem um blend com 120g, queijo cheddar e molho da casa.

Novidade recente, o T.T. Trufado (R$ 59) veio para os amantes dos sabores e aromas das trufas. O blend de 180g coberto por queijo meia cura vem ainda com cebola caramelizada e maionese de trufas brancas. O pedido pode vir acompanhado das batatas trufadas, temperadas com sal de pimenta, azeite de trufas brancas e queijo parmesão (R$ 29).

Em todos os sanduíches é possível adicionar ovo caipira (R$ 7), bacon (R$ 9), cebola caramelizada (R$ 8) ou queijo meia cura (R$ 9).

Para acompanhar, estão disponíveis fritas (R$ 19), batata do Thomas (R$ 22), que são chips marinados em vinagre antes de serem fritos, ou a batata canoa (R$ 24), que vem com azeite, alho confitado e alecrim. De acordo com o chef Thomas, todas as opções de acompanhamento são perfeitas para serem molhadas no Goiabada Ketchup, sua criação.

Para fechar a experiência, a sugestão é deliciar os Sacodes (R$ 39 cada), a versão do T.T. Burger para o milkshake. Os três sabores mais pedidos das lojas estão no menu: Brownie do Luiz, Nutella e Doce de Leite com Flor de Sal, em copos de 400ml.

