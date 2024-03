Acontece Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas promove evento artístico beneficente

Por Redação O Sul | 25 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Terceira edição do AHMI COM ARTE tratá a artista plástica Marta Penter. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil (AHMI) Presidente Vargas e o Art Destination promovem a terceira edição do evento AHMI COM ARTE, no próximo dia 4 de abril, quinta-feira, às 18h. No encontro, a artista plástica Marta Penter falará do seu processo criativo, suas obras e trajetória internacional. O evento será seguido de happy hour no Golf House, do condomínio Terra Ville (Av. Juca Batista, 8000).

Natural de Porto Alegre e psicóloga de formação, desde muito cedo, Marta vinculou-se ao mundo das artes, tendo frequentado escolas e centros de desenvolvimento artístico. Com uma linguagem realista contemporânea, explora temas relacionados ao comportamento humano, sendo influenciada por suas vivências, pensamentos, viagens, leituras e cursos. Suas pinturas, geralmente em tamanhos grandes em óleo sobre tela, caracterizam-se pela escala de cinzas com pontuais detalhes com cor.

Desde 2010, Marta realiza exposições regularmente nos Estados Unidos (Nova York, São Francisco, Napa Valley e Montecito). Em 2015 e 2016, participou de exposições em museus na Coréia do Sul e, em 2019, em Mônaco. No Brasil, possui trabalhos na coleção do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS) e do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (MARGS).

A AHMI é uma entidade sem fins lucrativos, voltada ao voluntariado, formada por pessoas que têm em comum o carinho pelo hospital e o acolhimento a crianças e mulheres atendidas pelo SUS.

O Art Destination tem à sua frente Sandra Echeverria, que realiza consultoria em arte, planejamento de viagens e visitas guiadas a exposições, galerias e ateliês de artistas.

Toda a renda arrecadada com o evento será destinada às obras da AHMI. O ingresso, no valor de R$ 500, pode ser adquirido via pix, através da chave 08.618.600/0001-20. O comprovante deve ser enviado para Julia, pelo número (51) 99842-9751.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/hospital-materno-infantil-artistico-beneficente/

Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas promove evento artístico beneficente

2024-03-25