Uma menina do Reino Unido, de apenas 6 anos, chamada Darcey, conseguiu salvar a vida da mãe, Emma Anderson, de 27 anos, mais de uma vez pedindo ajuda para a Alexa, a assistente virtual da Amazon.

Segundo o Daily Mail, na adolescência, Emma foi diagnosticada com cardiomiopatia hipertrófica. A doença faz com que o músculo do coração seja grosso demais, atrapalhando o funcionamento do órgão. Por isso, ela passava mal com frequência.

Para evitar o pior, a britânica configurou a Alexa e ensinou a filha a pedir ajuda para a assistente virtual: era só falar as palavras que o dispositivo ligava para sua mãe, que mora no mesmo bairro. Em uma oportunidade, Darcey chegou a chamar uma ambulância com a ajuda da Alexa.

“Fico tão orgulhosa dela, é uma pequena estrela. Falamos que eu tinha um coração doente, e que se eu passasse mal ou desmaiasse, ela precisava dizer ‘Alexa, chame ajuda’”, contou Emma ao veículo.

Ela estava na lista de transplantes e conseguiu, no ano passado, um órgão novo. Desde a cirurgia, precisou ficar internada por um longo período e reaprender a andar, mas hoje já consegue levar a filha no parquinho e na praia. “São coisas simples que eu não era capaz antes. Agora, posso ser uma mãe”, desabafou.

Aparelhos inteligentes

Aparelhos inteligentes estão cada vez mais populares. Caixas de som com assistentes virtuais, como a Alexa, smart TVs, robôs aspiradores e lâmpadas smart já fazem parte da rotina de muitos consumidores. No entanto, casas conectadas ainda geram muitos questionamentos nos usuários.

Por meio de apps de celular, é possível controlar os equipamentos até mesmo de fora de casa. O aplicativo SmartThings, da Samsung, é um exemplo de plataforma que permite aos usuários gerenciar seus dispositivos inteligentes pelo smartphone. Com ele, o usuário pode ligar e desligar luzes, ajustar o termostato de um ar-condicionado smart e até mesmo monitorar a segurança da casa – tudo a partir do smartphone.

A tecnologia de casas conectadas pode ser utilizada para monitorar a segurança da casa e alertar os usuários sobre possíveis ameaças. Câmeras de segurança inteligentes conseguem enviar alertas para o smartphone dos usuários quando detectam movimentos ou sons suspeitos, permitindo o monitoramento da casa de qualquer lugar.

