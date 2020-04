Rio Grande do Sul Menina toca o coração dos policiais em Santa Maria em meio à pandemia

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

Policiais se emocionaram com menina de 11 anos que, em meio à pandemia, ajudava outras crianças com os estudos. Foto: Divulgação/PRF Policiais se emocionaram com menina de 11 anos que, em meio à pandemia, ajudava outras crianças com os estudos. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

Uma história digna de filme sensibilizou policiais rodoviários federais em Santa Maria. No último sábado (25), os agentes federais ficaram sabendo da história de uma menina de 11 anos que, em meio à pandemia, ajudava outras crianças com os estudos. O sonho dela é ser policial.

Depois de conhecerem a história, os policiais decidiram conhecer a menina e visitá-la. Na tarde de terça-feira (28), realizaram o encontro na casa da garota, no bairro Caturrita. Ela, uma estudante de 11 anos, cursa o sexto ano. Durante a pandemia, resolveu ajudar algumas crianças do bairro nos estudos, já que elas estão sem aulas. A menina conseguiu um quadro e montou um espaço no pátio para receber os vizinhos que vêm revisar as matérias das aulas que estão suspensas.

Na visita, além de conhecer Cassiane, e conversar com ela sobre a profissão policial, os policiais distribuíram kits de materiais escolares e de higiene para as crianças do bairro, além de cestas básicas com alimentação.

Cassiane revelou saber que tem que estudar muito para ser policial no futuro, e que deseja poder ajudar muitas pessoas quando alcançar a profissão.

