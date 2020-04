Rio Grande do Sul Estado debate distanciamento controlado com prefeitos gaúchos

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

Secretária Arita participa de webconferência com governador Leite e prefeitos sobre o plano de distanciamento controlado. Foto: Marília Bissigo/Divulgação SES Secretária Arita participa de webconferência com governador Leite e prefeitos sobre o plano de distanciamento controlado. (Foto: Marília Bissigo/Divulgação SES) Foto: Marília Bissigo/Divulgação SES

As diretrizes do distanciamento social controlado foram debatidas, na tarde desta quarta-feira (29), via videoconferência, entre o governador Eduardo Leite, a secretária Arita Bergmann e prefeitos de municípios gaúchos.

A reunião, que durou quase três horas, contou também com a participação do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, da secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos, e do secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles. O presidente da Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), Eduardo Freire, também esteve presente.

O distanciamento social controlado se baseia em níveis de restrição, que serão aplicados conforme a região do Estado e o setor econômico. Isso se justifica porque, no entendimento do Executivo, as regiões do Estado apresentam diferentes velocidades de transmissão e contam com estruturas diferenciadas de atendimento.

Sendo assim, o nível de distanciamento será controlado pela capacidade de resposta de saúde e pelo comportamento da pandemia no território. Divididas em níveis de risco – baixo, médio/baixo, médio e alto –, a capacidade de resposta será constantemente monitorada, podendo ser alterada conforme a evolução de casos.

Nesta quinta-feira (30), às 14h, em transmissão ao vivo na página do governo do Estado no Facebook, Leite anunciará o decreto que determinará a segmentação regional, um dos critérios para a implantação do distanciamento controlado no RS.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul