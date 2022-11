Brasil Menino barrado em bloqueio de caminhoneiros passa bem após cirurgia de urgência

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2022

Éder Rodrigues e a família viajavam de Sorriso a Cuiabá para que filho mais novo passasse por cirurgia. (Foto: Éder Rodrigues/Cedida)

A cirurgia do menino de 9 anos que havia sido barrado em um protesto de caminhoneiros em Mato Grosso ocorreu sem complicações e ele passa bem, segundo o hospital. Gabriel Rodrigues havia perfurado o olho e precisava de uma cirurgia de urgência sob risco de perder a visão, mas foi barrado a caminho do hospital por um grupo de bolsonaristas que bloqueava a rodovia. O pai chegou a discutir com o grupo e o vídeo viralizou.

Gabriel Rodrigues havia perfurado o olho em um acidente na escola e passava por uma série de procedimentos para não perder a visão. Na última segunda-feira (21), ele seguia de Sorriso para Cuiabá para retirada de uma hérnia e a drenagem de um coágulo no olho para evitar perder a visão, quando foi impedido de passar por um bloqueio golpista.

O grupo bloqueava a BR-163 e impediu que Gabriel e outros 24 pacientes que estavam em um coletivo da Secretaria de Saúde. O pai do menino tentou negociar com o grupo, já que se tratavam de pacientes com procedimentos de saúde marcados, mas foi impedido. O vídeo da negociação viralizou nas redes. Na imagem, um dos homens que bloqueava a pista chega a dizer “Eu não tenho problema com o olho do seu filho. Pega um avião e vai. Não vai passar”.

Com o impedimento, a cirurgia teve de ser remarcada. Segundo o Hospital de Olhos de Cuiabá (HOC), o menino conseguiu realizar a cirurgia de urgência a tempo e o procedimento ocorreu sem complicações. Ele se recupera bem e deve receber alta nas próximas horas.

O caso

O caso repercutiu após um vídeo mostrar o desespero do pai do menino, o autônomo Éder Rodrigues, tentando negociar com o grupo de bolsonaristas que bloqueava a rodovia por ser contrário ao resultado da eleição presidencial.

O menino estava em um ônibus da Secretaria de Saúde que foi impedido de seguir viagem na rodovia bloqueada entre a noite de segunda-feira (21) e a madrugada de terça-feira (22). Além de Gabriel, outros 24 pacientes estavam no veículo.

No vídeo, o pai conversa com o grupo. Mesmo após ouvirem que bloqueavam a passagem da criança com risco de perder a visão e de outros pacientes, participantes do protesto dizem que vão impedir a passagem.

“Vai a pé. De carro, não passa”, disse um dos homens. O pai ainda insiste dizendo que o filho pode perder o olho e um dos homens responde: “Eu não tenho problema com o olho do seu filho. Pega um avião e vai. Não vai passar”.

Éder contou que, mesmo com o apelo, os pacientes tiveram que retornar. No local, segundo ele, havia cerca de dez homens e alguns deles seguravam facões e foices. “Foi um sentimento de impotência e revolta. Quando um deles disse que não se importavam que meu filho ficasse cego, me exaltei. Só me acalmei quando meu filho mais velho, de 13 anos, começou a falar comigo”, relatou.

Bloqueios

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há mais bloqueios nas rodovias de Mato Grosso desde quarta-feira (23). No dia anterior, o governo estadual coibiu efetivamente as interdições com atuação das forças de segurança, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e apoio da PRF, que encaminhou mais de 100 homens para ajudar nas ações. Maquinários foram usados para desobstruir as vias.

O estado é um dos principais focos das manifestações antidemocráticas do país, que começaram ainda em outubro, depois do resultado das eleições. Porém, de acordo com a PRF, a violência nos atos tem crescido e crimes foram flagrados.

