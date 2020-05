Menino de 4 anos morre com suspeita de Covid-19 no Rio

Um menino de 4 anos morreu na terça-feira (5) com suspeita de Covid-19. Rhyan da Silva Fraga estava internado no Hospital Municipal Menino Jesus, no Rio de Janeiro. A certidão de óbito de Rhyan atesta morte por infecção por coronavírus, pneumonia viral e síndrome respiratória aguda grave. A família do garoto, porém, afirmou que o resultado do teste ainda não saiu.