Notas Brasil Menino de 5 anos baleado na cabeça no Rio recebe alta

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

O menino de 5 anos baleado na cabeça durante uma partida de futebol no Morro São João, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, recebeu alta do hospital na quinta-feira (20). Ele passou por uma cirurgia no dia 28, mas a bala permaneceu alojada na cabeça. Ele acompanhava o pai em uma partida de futebol, quando policiais da UPP foram atacados por traficantes.

