Notas Brasil Corpo de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, é enterrado em SP

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2020

O corpo do ator, diretor e roteirista José Mojica Marins, conhecido pelo personagem Zé do Caixão, foi enterrado no Cemitério São Paulo, por volta das 13h20 desta sexta-feira (21). Conhecido como o mestre do terror brasileiro, o artista teve ser corpo velado na quinta-feira (20) no Museu da Imagem e do Som, nos Jardins, área nobre de São Paulo.

