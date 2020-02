Uma criança morreu no desabamento da laje de uma casa após forte chuva em Francisco Morato, na Grande São Paulo, no final da noite de quinta-feira (20). A vítima era um garoto de 10 anos, chamado Alexandre. Ele morava com os pais e mais dois irmãos no bairro Jardim São João. O menino chegou a ser resgatada com vida dos escombros, mas morreu na Santa Casa da cidade.