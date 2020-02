Dois carros de José Richa Filho, conhecido como Pepe Richa, devem ir a leilão, conforme determinou a Justiça Federal. Pepe é irmão do ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB) e foi secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná. Pepe é réu em um processo que investiga esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo concessionárias de rodovias federais.