O Brasil fez quase 11 milhões de testes de Covid-19 desde o início da pandemia, mas apenas 38% deles são do tipo RT-PCR – capaz de identificar se o vírus ainda está ativo no corpo humano –, segundo um levantamento exclusivo do portal G1 junto às secretarias estaduais de saúde.

Especialistas alertam que a testagem no País não é eficaz uma vez que no Brasil se fazem mais testes sorológicos – que revelam quem já teve o vírus – do que exames RT-PCR. É só a partir desse segundo tipo que é possível identificar as infecções e rastrear contatos.

O Ministério da Saúde separa os testes para o novo coronavírus em duas categorias: RT-PCR e sorológicos.