O acréscimo de 45 óbitos no boletim epidemiológico desta sexta-feira (21) elevou para 2.993 o número de mortos pelo coronavírus no Rio Grande do Sul. Já o contingente de infectados soma 104.335 desde março, incluindo os 273 positivados mais recentes. Os casos em andamento, porém, são 8.836 (aproximadamente 8% do total), já que 95.499 pacientes não apresentam mais sintomas.

Assim, neste sábado ou domingo o Estado deve cruzar a linha de 3 mil falecimentos pela doença em menos de seis meses de pandemia, já que o ritmo de perdas humanas tem sido de dezenas a cada dia.

De acordo com o governo do Estado, a quantidade de novos casos foi menor em relação aos últimos dias, por causa da instabilidade em um dos sistemas de notificação do País. Por esse motivo, a maioria dos novos registros abrange óbitos e pacientes que estão ou estiveram hospitalizados porém foram contabilizados por outro sistema.

As perdas humanas mencionadas pelo relatório da SES (Secretaria Estadual da Saúde) desta sexta-feira permanecem inalteradas no que se refere ao aspecto etário: a grande maioria das vítimas gaúchas da Covid são idosas. A última lista abrange pacientes de 26 a 99 anos, habitantes das cidades gaúchas mencionadas a seguir.

Casos fatais

– Alvorada (homem, 69 anos);

– Butiá (mulher, 88 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 62 anos);

– Campo Bom (mulher, 88 anos);

– Campo Bom (homem, 80 anos);

– Canoas (mulher, 66 anos);

– Canoas (mulher, 72 anos);

– Canoas (homem, 50 anos);

– Capão da Canoa (mulher, 78 anos);

– Capão do Leão (mulher, 38 anos);

– Caxias do Sul (homem, 91 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 81 anos);

– Ciríaco (mulher, 75 anos);

– Eldorado do Sul (mulher, 61 anos);

– Esteio (homem, 51 anos);

– Mato Castelhano (homem, 75 anos);

– Montenegro (homem, 79 anos);

– Montenegro (mulher, 64 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 58 anos);

– Pelotas (homem, 35 anos);

– Porto Alegre (homem, 84 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 91 anos);

– Porto Alegre (mulher, 69 anos);

– Porto Alegre (homem, 81 anos);

– Porto Alegre (mulher, 67 anos);

– Porto Alegre (mulher, 76 anos);

– Porto Alegre (mulher, 68 anos);

– Porto Alegre (homem, 99 anos);

– Porto Alegre (mulher, 64 anos);

– Porto Alegre (homem, 52 anos);

– Porto Alegre (homem, 84 anos);

– Roca Sales (homem, 88 anos);

– Santa Maria (homem, 77 anos);

– Santa Rosa (mulher, 61 anos);

– São Leopoldo (homem, 95 anos);

– São Martinho (mulher, 65 anos);

– São Pedro do Sul (homem, 82 anos);

– Tapera (mulher, 26 anos);

– Taquara (homem, 88 anos);

– Taquara (homem, 57 anos);

– Três Coroas (homem, 80 anos);

– Uruguaiana (homem, 80 anos);

– Viamão (mulher, 90 anos);

– Viamão (homem, 67 anos).

(Marcello Campos)