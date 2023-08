Educação Menos de 100 dias para o Enem: especialista dá dicas para estudante assimilar os conteúdos de forma mais rápida e eficiente

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Dicas simples ajudam o candidato a se preparar melhor para o Enem. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estudar para o vestibular exige bastante dedicação. Até o tão aguardado dia de prova, são muitos meses focados em aulas, leituras, exercícios e simulados. É preciso aprender conteúdos de várias matérias, que podem dar muito trabalho para a mente. A boa notícia é que o processo pode se tornar mais ágil seguindo dicas valiosas.

Nesse contexto, é importante refletir sobre como funciona a memória. “O processo de memorização é dividido em três partes: registro, codificação e recordação”, explica Paulo Jubilut, biólogo e professor do curso Aprova Total.

“Ao assistir à aula, a mensagem é enviada para o cérebro e codificada de uma forma que, quando for necessário, pode ser recordada na resolução de exercícios. Além da vontade de estudar e da qualidade do ensino, estimular a memória potencializa o aprendizado.”

Confira as estratégias apontadas por Jubilut como aliadas para contribuir com o processo de aprendizagem, aproximando o estudante do sucesso no Enem e nos vestibulares.

– Atrele boas emoções ao estudo: Quanto mais o aluno associar sentimentos positivos ao assunto que está estudando, mais chances existem de que o cérebro se lembre do tema. Um exemplo: ao conectar a aprendizagem de genética à alegria, considerando que, entendendo essa matéria, a pessoa está mais perto do grande sonho de se tornar um médico, será mais fácil retomar o que foi aprendido em genética no futuro.

É por isso que professores buscam oferecer a melhor experiência possível aos seus alunos. Alguns inventam paródias, ao passo que outros contam piadas para fazer com que o conteúdo seja facilmente absorvido e relembrado pelos estudantes. Aprender não é apenas uma ação racional, mas também afetiva.

– Coloque absolutamente tudo em prática: Às vezes, apesar de entender o conteúdo durante a aula, ao estudar em casa, depois de um tempo, o estudante não se lembra mais. Ou, ainda, lê as anotações, mas a informação se perde. Isso acontece porque o assunto não está sendo praticado. Uma maneira de fixar o assunto é colocar-se no papel de “professor” e ensiná-lo a um colega ou familiar.

Caso prefira, repita na sua mente, ou em voz alta para si mesmo. Uma terceira ideia é montar um grupo de estudos com amigos, em que semanalmente cada um ensina um determinado tema.

Fazer exercícios e simulados também ajuda a sistematizar um determinado assunto. Assim o aprendizado teórico terá uma utilização prática, e isso mudará completamente a forma de tratar o conteúdo.

– Elimine as fontes de distração durante a aprendizagem: Para se ter uma aprendizagem bem-sucedida, é necessário focar totalmente nos estudos. Ao sentar-se na cadeira e abrir os livros, é importante deixar de lado tudo o que possa distrair, como as redes sociais, a televisão e as mensagens nos aplicativos de conversas.

Se você define para onde vai a sua atenção, o aprendizado acontece muito mais rápido. Ter de retomar o estudo toda hora do ponto em que parou quando foi interrompido vai deixar a aprendizagem mais lenta e levar o estudante ao desgaste mental. Por isso, é importante ter um local de estudos reservado e silencioso!

É possível criar uma rotina com interrupções planejadas, determinando os horários para alongar o corpo, comer, conversar ao celular, fazer exercícios ou resolver problemas do dia a dia.

– Exercite além do cérebro: O corpo e a mente devem trabalhar juntos nessa fase de estudos. O organismo precisa estar bem alimentado, hidratado e descansado para aprender bem! Principalmente, é preciso muito cuidado com o sono, respeitando a quantidade de horas indicada por especialistas: de pelo menos 7 horas de sono, para dar tempo de ocorrerem todos os processos necessários para a fixação das memórias de longo prazo. Uma boa noite de sono também ajuda a manter a concentração ao longo do dia.

Além disso, alimentação saudável, bastante água e atividades físicas devem ser prioridades no cotidiano. A dica é escolher algo que dê prazer, para manter a frequência. Os exercícios regulares vão contribuir com a produção de neurotransmissores do bem-estar, como endorfina, dopamina e serotonina, que melhoram a motivação durante os estudos para o vestibular, diminuem o estresse e fazem o cérebro funcionar melhor.

– Trabalhe a memória no processo de aprendizagem: Atividades focadas na memorização são muito úteis para ajudar a expandir a capacidade de registrar informações — além de prevenir diversas doenças cognitivas no futuro.

Há vários exercícios simples que você pode praticar, como Sudoku, palavras cruzadas e quebra-cabeças. Outras dicas são: assistir a um filme ou ler um livro e depois relatar para alguém; criar o hábito de relembrar tudo o que fez no dia; realizar cálculos mentais; escrever no papel o que você precisa lembrar; e fazer atividades que necessitam de memorização, como teatro.

– Descubra como aprender melhor: Não existe uma única forma de aprender. Para você, pode ser que seja melhor aprender lendo em silêncio e fazendo anotações. Já um colega pode preferir assistir a videoaulas e fazer mapas mentais. Outro, por sua vez, vai curtir ler em voz alta e colar lembretes na parede do ambiente de estudos para recordar quando necessário.

As pessoas são diferentes, e a aprendizagem também acontece de maneiras distintas. Por isso é importante descobrir qual é o seu estilo de aprender. É válido testar os mais variados métodos de estudo e adotar aquele que mais funciona para você. As informações são do jornal O Dia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação

https://www.osul.com.br/menos-de-100-dias-para-o-enem-especialista-da-dicas-para-estudante-assimilar-os-conteudos-de-forma-mais-rapida-e-eficiente/

Menos de 100 dias para o Enem: especialista dá dicas para estudante assimilar os conteúdos de forma mais rápida e eficiente

2023-08-26