Brasil Anunciado reajuste de 16% para o transporte escolar no Brasil

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Depois de sete anos, último reajuste havia ocorrido em 2018 Foto: Seduc/Divulgação Foto: Seduc/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou, nesta terça-feira (05), que os valores destinados ao programa nacional de transporte escolar tiveram reajuste de cerca de 16% em 2023 no País. Santana participou do programa semanal Conversa com o Presidente, transmitido pelo Canal Gov, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o ministro, o acréscimo é em torno de R$ 100 milhões e 4,6 milhões de crianças que vivem em áreas rurais serão beneficiadas. O repasse com os novos valores começa no próximo dia 10. “Serão investidos quase R$ 900 milhões este ano”, disse Santana.

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar proporciona assistência técnica e financeira, de caráter suplementar, para Estados, municípios e o Distrito Federal.

Os recursos podem ser utilizados para seguros, licenciamentos, serviços de mecânica, equipamentos como pneus e câmaras, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou embarcação utilizada no transporte.

O cálculo do montante do recurso enviado anualmente aos entes federados é feito baseado no Censo Escolar do ano anterior. Segundo o Ministério da Educação, o orçamento do programa permaneceu sem reajustes entre 2010 e 2017, com aumento de 15,8% em 2018.

De acordo com Santana, o governo também garantiu a compra de novos ônibus escolares no eixo educação do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A previsão inicial é de compra de 3 mil novos veículos e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prepara a edital para mais 16 mil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/anunciado-reajuste-de-16-para-o-transporte-escolar-no-brasil/

Anunciado reajuste de 16% para o transporte escolar no Brasil

2023-09-05