Economia Ministro da Fazenda diz que reunião para a reforma administrativa avaliou projeto que combate supersalários e outros em tramitação

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











“Revisamos leis que estão em tramitação e tratam da modernização do Estado e podem significar avanços importantes”, disse o ministro Fernando Haddad Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em entrevista a jornalistas nesta terça-feira (05) que a reunião do governo para debater a reforma administrativa avaliou propostas em tramitação no Legislativo, entre eles PL (projeto de lei) que acaba com supersalários do funcionalismo.

“Revisamos leis que estão em tramitação e tratam da modernização do Estado e podem significar avanços importantes”, disse.

“Vou citar um exemplo, a lei dos supersalários, que já foi votada na Câmara e está no Senado, pode por fim a determinados privilégios, o que significaria uma economia robusta para o Brasil, fora o debate sobre a moralização do debate público”, completou.

A Câmara dos Deputados aprovou em julho de 2021 PL lista quais tipos de pagamentos podem ficar de fora do teto do funcionalismo público. O texto aplica-se a servidores civis e militares, magistratura e detentores de mandato. Devido às mudanças, a matéria retorna para nova votação dos senadores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/ministro-da-fazenda-diz-que-reuniao-para-a-reforma-administrativa-avaliou-projeto-que-combate-supersalarios-e-outros-em-tramitacao/

Ministro da Fazenda diz que reunião para a reforma administrativa avaliou projeto que combate supersalários e outros em tramitação

2023-09-05