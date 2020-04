Notas Mundo Menos de 6% dos franceses estão imunizados contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

No momento em que o governo francês prepara um plano de saída gradual da quarentena a partir de 11 de maio, um estudo do Instituto Pasteur revela nesta terça-feira (21) que menos de 6% dos franceses foram infectados com o novo coronavírus. Essa porcentagem é insuficiente para evitar uma segunda onda da epidemia de Covid-19 no país depois da segunda quinzena de maio.

