Um terremoto de magnitude 5,1 foi sentido na segunda-feira (20) na cidade de Pucallpa, na região de selva de Ucayali, no centro do Peru, conforme relatado pelo Instituto Geofísico do Peru (IGP). Segundo a agência EFE, o tremor ocorreu às 18h47 (20h47, no horário de Brasília), inicialmente sem relatos de vítimas ou danos materiais.