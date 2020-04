Notas Mundo Grupos de governo e oposição na Venezuela iniciam contato

21 de abril de 2020

Aliados de Nicolás Maduro e Juan Guaidó, líderes do partido no poder e oposição na Venezuela, iniciaram conversas exploratórias preocupadas com o impacto que o coronavírus pode causar no país, disseram fontes de ambos os lados. As negociações acontecem no momento em que Maduro e Guaidó tentam se convencer de que a pandemia contribuirá para a derrota de seu oponente.

