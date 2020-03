Acontece Méqui lança novo Big Tasty Turbo Queijo

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Disponível a partir de 10 de março, o maior sanduíche da rede traz combinação de muçarela melt, cheddar e emental Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Um dos sanduíches mais amados do Méqui ganhou uma versão ainda mais indulgente e deliciosa. O novo Big Tasty Turbo Queijo foi pensado para quem busca o sabor incomparável do Tasty, com muito, muito queijo mesmo.

Disponível em todos os restaurantes da rede no Brasil, a grande novidade conta com pão, carne suculenta, cebola fresca, alface americana, tomate, o famoso molho tasty, além de três diferentes tipos queijos: creme de muçarela, duas fatias de cheddar e duas fatias de emental.

“O novo Big Tasty Turbo Queijo é uma criação que promete satisfazer os consumidores que amam sanduíches gigantes e, claro, os #TastyLovers. Buscamos a melhor combinação para garantir um sabor inigualável para o já consagrado Big Tasty. Tenho certeza que vamos surpreender mais uma vez!”, destaca João Branco, Chief Marketing Officer do McDonald’s Brasil.

Pensado para agradar as pessoas que buscam por ofertas generosas em tamanho e sabor, o Big Tasty Turbo Queijo terá preço médio sugerido de R$30,90 e R$32,90 na McOferta Média. Uma delícia que fica no cardápio por tempo limitado, então, vale a pena correr para experimentar.

Para ficar sempre por dentro das novidades, acesse: https://www.mcdonalds.com.br.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário