12 de março de 2020

Vender pela internet se tornou nos últimos anos alternativa para muitos brasileiros que precisavam completar renda, driblar o desemprego ou que tinham o sonho de ser dono do próprio negócio, empreender no mundo digital. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Contrariando a crise econômica, o comércio eletrônico cresceu cerca de 16% em 2019 e gerou mais de 718 mil novos empregos nos últimos anos, segundo a ABComm, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Vender pela internet se tornou nos últimos anos alternativa para muitos brasileiros que precisavam completar renda, driblar o desemprego ou que tinham o sonho de ser dono do próprio negócio, empreender no mundo digital.

De acordo com levantamento da Loja Integrada – plataforma para criação de lojas virtuais mais popular do Brasil, com 1 milhão de lojas – 40% dos brasileiros que abriram uma loja virtual nos últimos dois anos eram funcionários CLTs que deixaram seus empregos para empreender pela internet. A plataforma recebe em média 600 novas lojas todos os dias.

Para o especialista em e-commerce Pedro Henrique Freitas, CEO da Loja Integrada, “as pessoas estão cada vez mais conectadas, confiantes e comprando pela internet. Além disso, a facilidade de montar uma loja virtual, o baixo investimento inicial e a flexibilidade de poder trabalhar em qualquer lugar são os principais atrativos do e-commerce”.

Um exemplo é a empreendedora Karen Neves. Ela deixou de lado sua carreira no mundo corporativo para abrir uma loja virtual com foco em animais de estimação. Foi assim que surgiu a Zen Animal (www.zenanimal.com.br) – e-commerce de produtos naturais e especiais para cães e gatos. “Na época não foi uma escolha fácil, abandonar um bom salário fixo no fim do mês, o horário regrado de trabalho e férias todos os anos, para trabalhar 7 dias por semana sem parar, mas foi sem dúvida a melhor decisão que tomamos e hoje empreender já faz parte da nossa vida, não me vejo fazendo outra coisa.”, comenta.

Ainda de acordo com o levantamento da plataforma, o investimento inicial para abrir uma loja virtual em 2019 foi de cerca de R$500 a R$1 mil reais, se tornando opção atrativa para quem quer investir no próprio negócio em 2020.

