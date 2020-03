Acontece Compreender os limites da pele é fundamental no momento de se realizar procedimentos estéticos

12 de março de 2020

Alerta vem da dermatologista gaúcha Dra. Ana Paula Caramori Foto: Lenara Petenuzzo Foto: Lenara Petenuzzo

Ter a pele bonita, com aspecto jovem e saudável é uma busca constante para todos nós! Especialmente, no momento em que vivemos, onde a imagem é cada vez mais valorizada, em função das redes sociais e das exigências, cada vez maiores, do mercado de trabalho. Entretanto, a procura pelo rosto e pelo corpo ideal, muitas vezes, cruza limites de forma arriscada. O alerta parte da Dra. Ana Paula Caramori, médica dermatologista da clínica Ana Paula Caramori, de Porto Alegre.

De acordo com ela, as pessoas devem ter em mente que não existem fórmulas mágicas e sim, resultados eficazes, a partir de tratamentos sérios, onde também é necessário o comprometimento do próprio paciente. “É fundamental cuidar da pele e deixá-la linda e saudável. Isso estimula o bem-estar. Porém, vale destacar, que procedimentos e produtos existem muitos, mas é preciso respeitar e zelar pela personalidade da pele de forma individualizada. Temos que primar pela saúde”, explica Ana Paula.

A médica avalia, que tem crescido os casos de pacientes que chegam à clinica querendo realizar determinados procedimentos com conceitos já pré-determinados. “Porém, é preciso avaliar com seu médico e verificar o que realmente é o ideal para a sua pele e para o seu biotipo. Cada ser humano é único, tem uma genética diferente e, também, um potencial distinto de resposta aos tratamentos. Não há ‘receita de bolo’! Devemos trabalhar, seja quando buscamos embelezamento, a prevenção do envelhecimento ou o rejuvenescimento, sempre respeitando a harmonia e os limites deste que é o maior órgão do nosso corpo, a pele. O que pode ficar ótimo para uma determinada pessoa, para a outra pode não ser o mais adequado a se fazer. Então, a nossa sugestão é a de que sempre se busque orientação com profissionais como dermatologistas e ou cirurgiões plásticos que, de forma coerente, realizem procedimentos de acordo com a necessidade real de cada um”, alerta a médica.

