Acontece Anhanguera de Alvorada promove evento em comemoração Mês da Mulher

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Debate abordará o empoderamento feminino e trajetórias de sucesso

O reconhecimento e o fortalecimento do papel individual da mulher na sociedade será tema de debate no “Trajetórias de Sucesso: Trocas e Ideias” evento gratuito, que acontece nesta sexta-feira (13), na Anhanguera de Alvorada. Para participar, os interessados precisam trazer um item de higiene pessoal para mulheres. Os materiais serão doados à maternidade do Hospital de Alvorada e aos abrigos municipais.

De acordo com o diretor da Anhanguera de Alvorada, Thiago Cabau, a roda de conversa tem como objetivo explorar a conscientização sobre os direitos femininos e sobre a luta pela igualdade entre os gêneros em diversos cenários. “É preciso falar sobre este tema. É importante encorajar a mulher a ter autonomia e segurança e todos somos responsáveis por oferecer esse

Programação

Abertura: 19h/ Palestra: Não é não

Ministrante: criadora do Portal da Vida e ativista social, Karen Monteiro

Horário: 19h30/ Intervalo: 20h30

Palestra: Empoderamento, sororidade e feminismo – O que isso significa para você?

Ministrantes: Grupo Todas Podem Mais (TPM) – inspirado no Grupo Ela Pode: Realizado pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora, com o apoio do Google

Horário: 20h45

Encerramento: 22h

Trajetórias de Sucesso: Trocas e Ideias/ 13 de março/ das 19 às 22 horas

Inscrição: um item de higiene pessoal para mulheres

Faculdade Anhanguera de Alvorada/ Av. Pres. Getúlio Vargas, 368 – Bela Vista, Alvorada – RS

