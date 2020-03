Acontece Sul-Americano, que teria presença de Betina Lorscheitter é suspenso devido ao Coronavírus

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

(Foto: Reprodução / Instagram Betina)

Mais uma competição foi afetada devido ao Coronavírus. O Sul-Americano de esportes aquáticos, que seria realizado em Buenos Aires a partir do dia 23 deste mês, está suspenso. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (11), através de um comunicado emitido pela Entidade Nacional de Alto Rendimento Esportivo da Argentina, pelo Comitê Olímpico Argentino e pela Secretaria Nacional de Esportes. A gaúcha Betina Lorscheitter, atual bicampeã brasileira de maratonas aquáticas e atleta do Corinthians, iria representar o país na natação.

“Fiquei chateada com a suspensão da competição, mas entendo que são medidas necessárias pelas circunstâncias atuais, visando à saúde de todos os atletas e pessoas envolvidas no evento. Seguimos com os treinos, mantendo o foco na seletiva olímpica e acompanhando as notícias do combate ao vírus”, disse.

Ex-atleta do Grêmio Náutico União, Betina teve um grande ano de 2019. Além do segundo título brasileiro consecutivo de maratonas aquáticas, ela também brilhou nas piscinas, com medalhas nos Troféus Maria Lenk e José Finkel.

